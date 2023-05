Toeval helpt een handje bij het vinden van nabestaande voor leggen struikelstenen

Op 4 mei verveelde Marjo Cohen Rodrigues zich. De Amsterdamse gaat normaal op die dag naar Hollandse Schouwburg voor de herdenkingsbijeenkomst, maar die wordt momenteel verbouwd en dus zat ze thuis. "Dus ik bedacht me dat ik een struikelsteentje wilde regelen voor mijn Haarlemse familieleden en toen kwam ik op het internet erachter dat er al één voor ze geregeld was door de stichting."

Zes dagen later is ze samen met haar dochter en een nicht aanwezig bij de onthulling van de stenen voor Abraham en Flora Cohen Rodrigues op de stoep van de President Steijnstraat. Marjo vindt het een belangrijk moment. "Het is net een klein begrafenisje. En dan vind ik het hier nog belangrijker om ze te herdenken, dan bij het Joods Monument. Hier liepen ze elke dag over de stoep."

Clara is één van de vrijwilligers die het internet en de archieven afstruint, op zoek naar nabestaanden. Want dat vindt ze belangrijk. "Natuurlijk! Want je doet het niet voor jezelf, maar om die 733 Joden terug te brengen, naar Haarlem en naar hun familie."

"We moesten onze vader in zijn laatste uur beloven dat we namens hem hier heen gingen"

Dat het belangrijk is dat de omgekomen Joden terugkeren naar Haarlem, blijkt wel uit het verhaal van Hans en Barend. Dat waren toen de oorlog uitbrak straatvriendjes even verderop in de President Steijnstraat in de Transvaalbuurt. Op 11 mei 1943, precies 80 jaar geleden dus, zag Hans Brokaar hoe Barend, die toen 14 jaar oud was, met zijn vader en moeder uit het huis werden gehaald.

Namen noemen, niet vergeten

"Dat heeft een enorme indruk achter gelaten op mijn vader", memoreert Peter Brokaar. Hij is samen met zijn zus Dorothee bij de onthulling van de struikelstenen. Hun vader Hans is afgelopen februari overleden. "We moesten onze vader in zijn laatste uur beloven dat we namens hem hier heen gingen", vertelt Dorothee. De drie stenen voor Jacob, Anna en Barend Walvisch zijn door hen aangevraagd. Het is het minste dat ze voor hun vader kunnen doen. "Die was als jongen zo boos, dat hij die moffen wel een schop had willen geven", vertelt Peter Brokaar.

Nabestaande Jaap Walvisch is ze ontzettend dankbaar. Ook hij is bij toeval er achter gekomen dat er voor zijn voorouders struikelstenen in Haarlem worden gelegd. Voor de gelegenheid heeft hij de hele familiegeschiedenis doorgespit. Want veel wist hij er niet van. "Er werd bij ons niet over gesproken." Maar hij is nu maar wat blij dat de namen van Jacob, Anna en Barend genoemd worden en daardoor niet vergeten worden.