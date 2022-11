Veel interesse in struikelstenen door bewoners: 'Zij keken door zelfde glas-in-lood'

Stichting Struikelstenen Haarlem is aangenaam verrast door de enorme interesse van huizenbezitters voor het plaatsen van de herdenkingsstenen voor holocaustslachtoffers. Er zijn weer 45 gelegd en onthuld deze week. En daarmee is het project om alle 733 omgekomen Joodse Haarlemmers in de Tweede Wereldoorlog weer een plek in de stad te geven, een stap dichter bij hun doel gekomen.

Judith Uyterlinde van de Stichting Struikelstenen Haarlem ziet de agenda van de steenleggingen vol lopen. Gelukkig sluiten zich steeds meer vrijwilligers aan om alles in goede banen te leiden. Want er moet veel uitgezocht en besproken worden voor elke struikelsteen.

Vaak komen er bijzondere verhalen op tafel. Zoals het verhaal van Salamon en Johanna Annelise Simons, die op de Zaanenlaan woonden met hun twee kinderen. De broertjes overleefden de oorlog en groeiden op in de Verenigde Staten, maar wisten amper wat van hun ouders. Totdat de huidige bewoners een babyboek vonden op zolder tijdens de verbouwing. "Toen die mensen het boek persoonlijk naar de VS brachten, wisten ze dat hun ouders zoveel van hun hielden", vertelt Judith Uyterlinde van Stichting Struikelstenen.

Internationale aandacht

De struikelstenen in Nederland hebben ook de aandacht getrokken in het buitenland. Documentairemaakster Jane I. Wells volgt nabestaande Ulirka Grünwald Citron uit New York, die de legging van stenen van haar omgekomen familieleden bijwoont of opzoekt. Voor de film worden de ceremonies vastgelegd, die deze week in Haarlem plaatsvinden. Ulrika is erg geinspireerd door hoezeer er interesse is voor de geschiedenis en om er van te leren. "Especially on a local level on their streets."