Oude familiefilm tijdens 'struikelstenendag' in Haarlem: "Je wilt zeggen 'Vlucht, het kan nog!"

Vandaag is het weer 'struikelstenendag' in Haarlem. Er worden de komende tien jaar 733 'stolpersteine' gelegd, ter nagedachtenis aan de Joodse Haarlemmers die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden gedeporteerd en nooit meer terugkwamen. Ook voor de Haarlemse familieleden van nabestaande Felix Guttmann. Hij herdenkt zijn vermoorde familieleden Thijs, Roos, Greetje en Paula, zoals hij ze nog steeds liefkozend noemt. Niet dat hij ze persoonlijk gekend heeft, maar door een film die hij in het huis van zijn overleden moeder vond, blijven ze altijd levend in zijn herinnering.