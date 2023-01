Haarlem nl Deze stratenmaker legt struikelstenen voor de huizen van gedeporteerde Joden

Stratenmaker Gerson Isaza werd gevraagd om in Haarlem struikelstenen te leggen. Een bijzondere taak, waar hij niet lang over hoefde na te denken. Hij zei 'ja' en sindsdien zijn de verhalen van gedeporteerde Joodse Haarlemmers voor hem tot leven gekomen. "Ik besefte me nooit wat er is gebeurd, maar nu ik hiermee bezig ben, zie ik namen en geboortedata. Het is ongelofelijk dat dit is gebeurd."

In Haarlem worden 733 struikelstenen neergelegd. Dit zijn kleine vierkante goudkleurige stenen met daarop de namen van gedeporteerde Joden uit Haarlem. Ook hun geboorte- en sterfdata staan erop. De stenen komen voor de huizen te liggen waar ze ooit woonden. Een bijzonder project wat steeds zichtbaarder wordt in in de stad. Gerson Isaza is geraakt door de verhalen van de stenen, die door zijn handen gaan. Hij is dan ook al eens naar een officiële onthulling geweest. "Ik vond het wel heftig om erbij te zijn vanwege de nabestaanden. Je ziet het verdriet, ze moesten huilen en dat blijft je dan toch bij."