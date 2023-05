Stakingen Albert Heijn definitief van de baan: akkoord over cao distributiecentra

Na elf dagen staken zijn de vakbonden CNV en FNV met de Albert Heijn tot een cao-akkoord gekomen. Jeroen Tjepkema van CNV is blij met de uitkomst en loonsverhoging: "Er is voldaan aan onze gestelde eis van 10 procent loonsverhoging." De werknemers waren sinds vrijdag alweer in de distributiecentra aan het werk.

Stakende werknemers bij distributiecentra AH - NH Nieuws / Mischa Korzec

De medewerkers staakten voor een betere cao. Erik Lubbers, één van de stakers, werkt al veertig jaar voor het bedrijf en sprak eerder over een 'loonsverlaging' in plaats van een gewenste loonsverhoging. Hij doelde op de geboden 6 procent. 'Twee cijfers voor de komma' "Wij hebben altijd gezegd: we willen minimaal twee cijfers voor komma, anders komen we niet aan tafel", vertelt woordvoerder Jeroen Tjepkema, woordvoerder van CNV. "We begonnen met 14%, dat is een paar weken geleden bijgesteld. Sinds de stakingen minimaal 10 procent, en daar is de Albert Heijn uiteindelijk op ingegaan. Aan onze eis van 10 procent is zo voldaan. Ze hebben gedaan wat wij hebben gevraagd." Hieronder zijn de stakers voor het hoofdkantoor te zien. Tekst gaat door:

Stakers van Albert Heijn staan voor het hoofdkantoor in Zaandam - Aangeleverd

Naast een eerlijk loon, was het voor personeelsleden ook belangrijk om de arbeidsvoorwaarden niet te laten verslechteren. Zo was de Albert Heijn van plan een nieuw toeslagenstelsel in te voeren. Alleen huidige medewerkers zouden dan nog een toeslag krijgen. Ook dat idee is nu van tafel. Met het nieuwe cao-akkoord krijgen uitzendkrachten ook meer zekerheid over hun roosters. Tjepkema: "Ze weten nu twee weken van tevoren welke diensten ze gaan draaien, deze diensten kunnen niet meer door de werkgever gedwongen veranderd worden." Volgens de vakbond zijn de cao-onderhandelingen succesvol geworden door 'de solidariteit tussen fulltimers, parttimers en uitzendkrachten'.