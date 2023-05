Moeten we hamsteren? Loonbod Albert Heijn afgewezen, medewerkers staken door

Sinds vorige week zondag heeft het personeel van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam het werk neergelegd. Ze eisen - met hulp van de vakbonden - een loonstijging van ruim 14 procent. "Morgen leggen de werknemers van Albert Heijn-distributiecentra in Geldermalsen opnieuw het werk neer", laat de woordvoerder van één van de vakbonden weten.

De Zaanse supermarktketen is verbaasd dat de vakbonden niet op hun aanbod van een directe loonsverhoging van 10 procent ingaan. Ze schrijft: "We zijn enorm verbaasd dat de vakbonden hier niet op in willen gaan en niet terug aan tafel willen komen na herhaaldelijke oproepen. Daardoor moeten onze collega’s, inclusief uitzendkrachten, nog langer wachten op de loonsverhoging die wij zo snel mogelijk in willen laten ingaan."

De grootgrutter biedt volgens de bonden veel te weinig loonsverhoging. Ze eisen minimaal 10 procent extra.

Lege schappen

Betekent dit dan lege schappen? Op social media zijn er verschillende foto's te zien van lege schappen in verschillende winkels van Albert Heijn. Retail- en merkendeskundige Paul Moers waarschuwt bij BNR voor de gevolgen van een verdere staking of zelfs blokkades. "Deze loonsverhoging zal uiteindelijk terug te vinden zijn in de prijs van boodschappen, want de supermarkten berekenen dit natuurlijk gewoon door aan de consument."