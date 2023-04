Medewerkers Albert Heijn blijven staken: "Ik zou liever zien dat het niet nodig was"

Meer dan zeventig werknemers staken voor het distributiecentrum van de Albert Heijn (AH) in Zaandam voor een betere cao. Door de inflatie willen de werknemers meer loon, maar volgens medewerker Erik Lubbers is het 'zoals het er nu naar uitziet, een loonsverlaging.'

"We zijn gisteren begonnen met de avondploeg", vertelt Jerry Clements van de FNV. Het begon met zo'n man of veertig, maar 'op dit moment zijn er zo'n drie, 74 die staken'. Door de staking is er een kans op lege schappen in de supermarkt. Tekst gaat door

Eén van de stakers is Erik Lubbers. De allround medewerker werkt al 40 jaar voor het bedrijf. Hij vindt dat er geen goede cao wordt geboden. "Zoals het er nu naar uitziet, is het loonsverlaging" Hij benoemt dat er op dit moment de koopkracht voor een daling van 10 procent zorgt. En Erik geeft aan dat 6 procent dan geen loonsverhoging is. Noodzakelijk De afgelopen jaren heeft de trouwe werknemer het bedrijf zien veranderen. Hij merkt dat er steeds meer parttimers en uitzendkrachten worden ingezet. Hij kent dan ook veel mensen niet van naam.



In de 40 jaar heeft Lubbers twee keer eerder gestaakt. "Ik zou liever zien dat het niet nodig was. Het is één van de weinige manieren om iets te doen met elkaar, dan moet je die kans ook pakken."



Tijdens de staking rijden er nog wel vrachtwagens in en uit. Woordvoerder Anoesjka Aspeslagh van de Albert Heijn geeft aan dat de acties nog geen invloed hebben gehad op de leveringen. "De belevering bij de winkels in Noord-Holland zijn volgens schema gegaan. Klanten kunnen gewoon boodschappen blijven doen", zegt zij tegen NH. Er dreigen volgens de woordvoerder in deze winkels dan ook geen lege vakken. Extra geld en toeslagen houden Voorlopig staan de werknemers nog in het miezerige weer. "Mensen willen door blijven staken tot er een goede cao komt", benadrukt Jerry Clements van de FNV. Hoewel een aantal parttimers en oproepkrachten nog aan het werk is in Zaandam, zijn er ook een aantal die zich bij de staking aansluiten. Met de staking willen de werknemers een eerlijke cao krijgen. Dit gaat om zo'n 100 euro bruto per maand extra en een goede compensatie voor de inflatie. Daarnaast willen de nieuwe werknemers volgens de FNV ook een goed loon en parttimers willen de toeslagen houden die ze op het moment al krijgen. De stakers leggen in ieder geval tot twee uur vanmiddag het werk neer.

