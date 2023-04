Kans op lege schappen steeds groter: staking Albert Heijn Zaandam zet door

Gisteravond hebben werknemers in Zaandam het werk neergelegd van 21.00 tot 23.00 uur. "Zij gaan vannacht om 3.00 uur verder met staken tot 15.30 uur morgenmiddag", zegt Peter te Lintel Hekkert, woordvoerder van FNV Handel.

CNV en FNV hebben tot woensdag acties aangekondigd nadat onderhandelingen over loonsverhoging gistermiddag stuk zijn gelopen. Medewerkers eisen een loonstijging van ruim 14 procent. Maar de Albert Heijn bood gister een loonsverhoging van slechts 8 procent. En dat is volgens de vakbonden niet voldoende.

Tot nu toe heeft de Albert Heijn nog niet op de stakingen gereageerd. "We zijn ook pas sinds gisteravond aan het staken", zegt Te Lintel Hekkert. "Dit was de eerste worp." Niet alleen in Zaandam is het werk neergelegd, ook in Pijnacker en Geldermalsen werd gestaakt. Vanmorgen hebben de werknemers in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle vanaf 7.00 uur het werk neergelegd.

Lege schappen

De acties kunnen de komende dagen voor lege schappen zorgen in de supermarkt omdat door de stakingen de voorraden niet meer worden aangevuld. Hoeveel last de klanten ervan gaan hebben, kon de woordvoerder van FNV nog niet inschatten.

"Dat de consument de komende dagen misschien een keertje misgrijpt en dus naar een andere supermarkt moet gaan, is spijtig, maar geen ramp", zei Jeroen Tjepkema van vakbond CNV eerder. Hij vindt het belangrijk dat medewerkers van het distributiecentrum hun boodschappen zelf ook kunnen blijven betalen.

De acties gaan tot woensdag bij verschillende distributiecentra door, maar in Zaandam staat na morgenmiddag 15.30 uur (nog) geen nieuwe staking op de planning. "De kans is zeer groot dat de Albert Heijn niet met een tegenbod komt de komende tijd", zei Tjepkema. Dat zou volgens CNV betekenen dat de stakingen verlengd worden. "De bal ligt nu bij de directie van de Albert Heijn. Zij zijn aan zet."