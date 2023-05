Stakingen voorlopig van de baan bij distributiecentrum Albert Heijn

Vakbonden CNV en FNV en Albert Heijn gaan opnieuw in gesprek over de cao van medewerkers in de distributiecentra van de supermarktketen. De stakingen in Zaandam, en daaropvolgende lege schappen, zijn daarmee voorlopig van de baan.

Het loonbod van 10 procent, wat de Albert Heijn eerder deed, blijft staan. Zühlke-van Hulzen legt uit dat de supermarktketen eerst van plan was om de zondagtoeslag te halveren. "Er was ook geen zekerheid dat de goede ouderenregeling die er op dit moment is, zou worden voortgezet." Het was beide voor nieuwe medewerkers bedoeld. "Maar ja, er werken duizenden uitzendkrachten met een tijdelijk contract en we willen natuurlijk niet dat die heel snel worden vervangen voor nieuwe goedkopere mensen."

Vakken vullen

Dit is nu van tafel. Ook biedt Albert Heijn in dit voorstel meer zekerheid omtrent de roosters van de uitzendkrachten. Hoewel er nog niks afgesproken is, ziet de vakbond de gesprekken nu positief tegemoet. Zühlke-van Hulzen denkt niet dat er de komende tijd nog wordt gestaakt in de distributiecentra.

Op sommige plekken werden de schappen steeds leger. Volgens de FNV-bestuurder is iedereen weer aan het werk, maar kan het best nog even duren voor Albert Heijn de schappen weer vol heeft. "Er moet natuurlijk eerst wat op rolcontainers gezet worden, dat moet dan in vrachtwagens gaan. Het moet in de winkel komen en dan moet iemand het in de vakken zetten", beschrijft hij het proces.