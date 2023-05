Familie Ditano 'vereerd' met restaurantkeuken in Joodse schuilplek in achterhuis

De pizza's en pasta's van de Italiaanse trattoria aan de Grote Markt worden bereid in een Haarlems achterhuis, dat in de Tweede Wereldoorlog de schuilplek was voor een Joods gezin. Donato Ditano stuitte in 1988 bij de verbouwing van het gemeentelijke monument op een dichte muur, waar toch nog een spouwmuur langs liep. "Toen we de muur openbraken, zagen we een verborgen kamer."

Tot nu toe heeft Donato het verhaal van het verborgen achterhuis niet aan de grote klok gehangen. Alleen zijn vaste klanten weten het. "We zijn erachter gekomen omdat we eigenlijk een beetje illegaal een raam in de zijmuur maakten. Toen zagen we dat de spouwmuur doorliep." Ook heeft hij altijd maar huur betaald voor 74 vierkante meter, terwijl er dus extra ruimte vrijkwam voor de keuken.

Gevoelige snaar

Maar nu er op 10 mei aanstaande struikelstenen op de stoep voor het restaurant worden gelegd, wil Donato graag het hele verhaal vertellen. Dat hier Salomon en Grietje Gaarkeuken met hun verstandelijk gehandicapte zoon Magiel zich tevergeefs verstopten voor de Duitse bezetter, raakt een gevoelige snaar.

Zijn eigen familie heeft een roerige tijd beleeft in de Tweede Wereldoorlog met voorvaderen die eerst vochten voor Mussolini, maar later schaamte ervoeren van hun keuzes. Uiteindelijk belandden ze beide in Duitse gevangenkampen, vertelt dochter Donatella.

Giallo

Hoe het leven in de schuilplek voor de familie Gaarkeuken was, blijft wel een mysterie. Ondanks de foto's, dagboeken, krantenknipsels, kleren en belangrijke documenten die Donato vond in het verborgen achterhuis. "Die zijn namelijk spoorloos verdwenen, nadat hij het bij een gemeentelijk loket had afgegeven. "Het is net wat wij in het Italiaans een 'giallo' noemen", zegt Donatella. "Een detectiveserie!"

Kijk hier naar de reportage over het Haarlemse achterhuis in het restaurant van de familie Ditano.