Telstar-verdediger Mitch Apau geniet van zege én feestmuziek: "Belangrijke punten"

Telstar pakte vanavond met het oog op plaatsing voor de play-offs drie broodnodige punten tegen laagvlieger FC Den Bosch. Na de 1-0 zege in Brabant knalde de muziek uit de speakers in de Telstar-kleedkamer, waar een klein voorzichtig feestje werd gevierd. "Als je wint, maakt het niet uit welke muziek er gedraaid wordt."

Mitch Apau: "Als je wint is elke muziek goed" - NH Sport

Telstar-verdediger Mitch Apau incasseerde met zijn teamgenoten slechts één schot op doel van FC Den Bosch. "Het staat achterin aardig. We doen het goed, maar dit moeten we wel doortrekken tot het einde van het seizoen. De communicatie achterin is goed en de onderlinge afstanden zijn ook goed. Scoren tegen ons is niet heel makkelijk", aldus de glimlachende Apau.

"Als je één keer verliest, is het gelijk over" Telstar-verdediger Mitch Apau

De resterende drie duels van Telstar zijn tegen Willem II, MVV Maastricht en NAC Breda. Geen misselijke ploegen, weet ook de 33-jarige Apau. "Hoe langer je erin zit, hoe leuker het is. Zo is het seizoen ook echt leuk. We spelen gelukkig nog ergens om. Als je één keer verliest, is het gelijk over. We moeten zolang mogelijk in de race blijven en hopen op een wonder." Tekst gaat verder onder de video.

Telstar-verdediger Mitch Apau kijkt uit naar slotstuk competitie - NH Sport

Mike Snoei genoot met name in de eerste helft met volle teugen van zijn ploeg. Desondanks vrat de Telstar-trainer zichzelf meerdere keren op omdat er zoveel kansen werden gemist. "Zelfs in de kleedkamer tijdens de rust, waren de jongens wat geïrriteerd naar elkaar toe. Want als je zo'n leuke eerste helft speelt, dan moet je die twee, drie hele grote kansen benutten en dan kan je wat relaxter achterover zitten." Aanstaande vrijdag komt Telstar weer in actie. Dan speelt het elftal van Mike Snoei de thuiswedstrijd tegen Willem II.