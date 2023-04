Bensabouh bezorgt Telstar driepunter, waardoor play-offs mogelijk blijven

Telstar versloeg VVV-Venlo vorige week in eigen huis met 1-0 en hield daarmee een kleine kans op de play-offs. Het doel van vanavond was daarmee duidelijk: winnen. De Velsenaren begonnen uitstekend, want binnen een kwartier lag de bal in het netje. Christos Giousis gaf een assist op Anwar Bensabouh en schoot onberispelijk raak achter Wouter van der Steen: 0-1. De Witte Leeuwen konden vooral de score uitbreiden. Vooral David Min was het gevaarlijkst. Zijn grootste kans eindigde snoeihard op de lat.

