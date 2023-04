'Slechte verliezer' Anass Najah van Telstar is schuldbewust na tik: "Hoort niet bij me"

Een deceptie tijdens jubileumduel voor Anass Najah. De middenvelder speelde vrijdagavond zijn 150e wedstrijd voor Telstar in Zwolle tegen koploper PEC. Na het 2-0 verlies kon Najah zich niet beheersen en tikte uit frustratie tegenstander Thomas van den Belt in z'n gezicht. "Ik liet me gaan, maar het hoort niet bij me."

Telstar-middenvelder Anass Najah over het opstootje met Thomas van den Belt - NH Nieuws

"Normaal reageer ik nooit uit emotie en ik kan er nu niks meer aan veranderen", vertelt Anass Najah na afloop. Vlak na het opstootje met PEC-speler Thomas van den Belt bood Najah zijn excuses aan. "We moeten het niet groter maken dan het is, want het is 'grote-mannen-voetbal'." "Slechte verliezer" Voor het incident kreeg Najah de gele kaart van scheidsrechter Richard Martens. Dat zag ook Mike Snoei en was blij dat het daar bij bleef. De trainer van Telstar baalde van de reactie van zijn speler. "Kijk hij is net zoals z'n trainer een droevig slechte verliezer en dat uit hij soms verkeerd." Tekst loopt door onder de video.

Telstar-trainer Mike Snoei over 'slechte verliezer' Anass Najah - NH Nieuws

Slachtoffer Van den Belt van PEC Zwolle zag na afloop ook in dat hij zelf niet handig reageerde naar Najah toe. "Ik zei plagend of hij na afloop m'n shirtje wilde en misschien moest ik dat zelf ook niet doen. We waren elkaar wat aan het provoceren." Volwassen en schuldbewust gaven beide kemphanen elkaar in de catacomben weer de hand. Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Goede kansen" Dan de wedstrijd zelf. Door twee treffers van Van den Belt won PEC Zwolle meer dan terecht van Telstar. Toch vond Najah dat er ook wel meer in had gezeten. "We hebben een aantal goede kansen gecreëerd." Tekst loopt door onder de video.

Telstar-speler Anass Najah over nederlaag tegen PEC Zwolle - NH Nieuws

Met nog vijf wedstrijden te gaan staat Telstar op de elfde plek. Willen de Velsenaren nog kans maken op de play-offs, dan moet er nog veel gebeuren. Het verschil met de achtste positie is zes punten. Deze plek geeft namelijk nog recht op het toetje van het seizoen. Najah: "Zo lang het nog mogelijk is, geloof ik er nog in." Volgende week neemt Telstar het in eigen huis op tegen VVV Venlo.

Lees ook Vechtlust Telstar niet beloond tegen koploper PEC Zwolle