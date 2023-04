Dubbel feest voor Telstar-aanvoerder Bensabouh: "Onze energie was geweldig"

Omdat Glynor Plet wederom op de bank begon, droeg Anwas Bensabouh opnieuw de aanvoerdersband bij Telstar. Met Bensabouh als dirigent op het middenveld wonnen de Witte Leeuwen met 1-0 van VVV-Venlo. Naast het vieren van de zege zal de avond van Bensabouh later nog in het teken staan van het Suikerfeest.

Dubbel feest voor Anwar Bensabouh. Drie punten en het Suikerfeest. - NH Sport/Frank van der Meijden

De 24-jarige Bensabouh was bij de openingstreffer van David Min in de 53e minuut belangrijk. "We zeggen steeds tegen elkaar dat we slimmer moeten zijn en bijvoorbeeld een vrije trap wat sneller moeten nemen. Nu deed ik dat een keer en via Tom Overoom, die goed tussen de linies stond, kwam de bal uiteindelijk bij Giousis. Die gaf hem weer goed voor op Min", aldus Bensabouh over de belangrijke 1-0.

"Het was alsof er een extra prikkel was" Telstar-aanvoerder Anwar Bensabouh

"Iedereen was vandaag zo scherp. Onze energie was geweldig. Alsof er een extra prikkel was", zegt Bensabouh over de intensiteit bij Telstar. "We hebben de hele week gehamerd dat we deze wedstrijd moeten winnen. De energie, die er vorige wedstrijden minder was, was er vandaag wel." Tekst gaat verder onder de video.

Telstar-aanvoerder Bensabouh: "Er was een extra prikkel vandaag" - NH Sport/Frank van der Meijden

Anthony Correia Bij Telstar stond vandaag Anthony Correira voor de dug-out. Dit deed de assistent van Mike Snoei in het kader van zijn de opleiding tot coach betaald voetbal. Correira zag veel goed gaan bij Telstar: "We moeten wel realistisch zijn. Het resultaat is super. Het gat met de play-offs is maar vijf punten met nog vier wedstrijden te gaan."

Anthony Correia zag Telstar heel veel dingen goed doen tegen VVV-Venlo - NH Sport/Frank van der Meijden