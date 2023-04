Drie punten in de tas voor Jong Ajax na late benutte strafschop

Na een mat begin kreeg Christian Rasmussen, die deze week zijn contract verlengde, de eerste kans. Zijn schot werd door doelman Ennio van der Gouw gered. Kristian Hlynsson en Patrick Delgado stuitte hierna ook op Van der Gouw. Basisdebutant Stanis Idumbo Muzambo en Delgado worden ook niet beloond voor hun werken. VVV kon hier geen gevaarlijke mogelijkheid tegenover stellen.

Thom de Graaff, doelman van Jong Ajax, was na de rust twee keer belangrijk bij schoten van Levi Smans en Robin Lathouwers. In de tegenstoot schoot Rasmussen van dichtbij op de paal. Arjany Martha lokte tien minuten voor tijd een penalty uit en Hlynsson benutte het buitenkansje: 0-1. Daardoor namen de jonge Ajacieden de drie punten mee in de tas terug naar Amsterdam. ADO Den Haag is 8 mei de eerstvolgende tegenstander van Jong Ajax.

Jong Ajax: De Graaff; Jermoumi (Henry/72), Aertssen, Warmerdam, Gooijer; Delgado (Brandes/59), Godts, Hlynsson; Martha (Kalokoh/88), Rasmussen (Agougil/71), Idumbo Muzambo