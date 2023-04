Debacle bij hekkensluiter: Jong Ajax verliest in laatste minuut van Jong FC Utrecht

In de eerste helft waren er op Sportpark Zoudenbalch kansen voor beide beloftenploegen. Via Misehouy en Hlynsson werd Jong Ajax gevaarlijk, maar doelman Gadellaa was meerdere keren attent op de Amsterdamse pogingen. Tot aan de rust was het vooral een weinig enerverende wedstrijd.

Na de pauze ontvouwde een aantrekkelijkere wedstrijd waarin Jong FC Utrecht en Jong Ajax allebei meer de aanval zochten. Halverwege de tweede helft kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans om op voorsprong te komen via Shein en Reijnders, maar zij kregen de bal er niet in. De wedstrijd leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de laatste minuut moest Idumbo Muzambo aan de noodrem trekken. Hij haalde een doorgebroken Utrecht-speler naar de grond, waarna Descotte mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij liet De Graaff kansloos en bezorgde Jong FC Utrecht daarmee de drie punten.

Jong Ajax blijft na de nederlaag steken op de vijftiende plaats in de eerste divisie. De ploeg van trainer Dave Vos heeft nu 40 punten uit 34 wedstrijden. Jong FC Utrecht is ondanks de driepunter nog steeds de rodelantaarndrager.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Regeer (Jermoumi/51), Aertssen, Warmerdam, Baas; Vos, Misehouy (Idumbo Muzambo/59), Hlynsson; Martha (Rasmussen/59), Banel, Godts.