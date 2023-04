Fans konden het niet aanzien, maar hoe nu verder met Ajax? "Spelers weg en goede kopen"

Het dramatische verlies gisteren van Ajax tegen PSV, houdt de gemoederen in de stad flink bezig. Voor de derde keer dit jaar verloor Ajax van PSV en de tweede plek lijkt nu wel heel ver weg. De grote vraag is dan nu ook: hoe nu verder?

Een rondje Albert Cuypmarkt zorgt ook niet echt voor opbeurende woorden. "Triest, heel triest", vertelt een vrouw. "Je schaamt je de ogen uit de kop", vertelt een ander. Vooral dat dit het derde verlies van PSV is dit seizoen, is reden tot chagrijn.

Daan Sutorius van Studio Jaxie zag gisteren een van de slechtste Ajax-wedstrijden in jaren. "Je zag een soort gelatenheid en neerslachtigheid bij iedereen. Dat slaat over op de kijker, dus ik heb geen seconde gedacht dat er een positief resultaat in zou kunnen zitten."

Hoe nu verder?

Volgens Sutorius moet er zo snel mogelijk een nieuwe, ervaren trainer worden aangesteld voor het nieuwe seizoen. "Heitinga is gezakt voor zijn examen. Natuurlijk moet hij werken met de spelers die hij heeft en die zijn niet goed genoeg. Maar je kan hem inmiddels wel beoordelen op de manier waarop Ajax voetbalt en dat is nu niet beter dan het was onder Schreuder."

"Het is gewoon een puinhoop. En ik vind ook wel dat Van der Sar daar zijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. Hij heeft veel te lang gewacht met het ontslaan van Schreuder. Ook noodzakelijk is om nu alvast te kijken naar de selectie voor volgend jaar. Dat er wat bij moet komen is heel duidelijk", aldus Sutorius.