Nipte zege Jong Ajax na zinderende derby tegen Telstar

Jong Ajax heeft gewonnen op bezoek bij Telstar. De Amsterdamse beloften trokken in de slotfase een zege (3-2) over de streep. Glynor Plet werd gedeeld topscorer aller tijden van Telstar, maar het leverde dus geen punten op.

De spelers van Telstar staken hun zwaar geblesseerde teamgenoot Yaël Liesdek een hart onder de riem met T-shirts. De verdediger heeft zijn achillespezen afgescheurd en ligt er voorlopig uit. De bezoekers uit Amsterdam kregen het eerste kansje via de Belg Mika Godts, hij kopte van vlakbij over. Godts had even later opnieuw de openingstreffer op zijn schoen. Oog in Oog met doelman Ronald Koeman Jr. faalde hij opnieuw.

Yayha Boussakou, die weer eens in de basis mocht beginnen, creëerde tussendoor ook twee mogelijkheden zonder succes. Ar'Jany Martha zorgde na een klein halfuur alsnog voor de Amsterdamse voorsprong: 0-1. Opvallend genoeg werden de Velsenaren hierna het meest gevaarlijk. Zo kwam David Min vrij voor doelman Thom de Graaff, maar krulde de bal in de verre hoek. Datzelfde gold voor Boussakou.

