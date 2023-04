Overtoom steekt loftrompet voor topscorer Plet: "Hij was wel zenuwachtig"

Telstar verloor vanavond in eigen huis met 3-2 van Jong Ajax, maar na afloop was er alsnog een klein feestje voor Glynor Plet. De spits staat dankzij zijn twee doelpunten nu op 87 goals en komt daarmee op gelijke hoogte met Sander Oostrom als topscorer aller tijden van Telstar. "Hartstikke knap en zeer verdiend", zei teamgenoot Tom Overtoom na afloop.

Plet kwam na 67 minuten in het veld en deed gelijk wat zijn ploeggenoten niet konden: scoren. "We hebben genoeg kansen gehad. Zeker de eerste helft. Maar dat is de voetbalwet. Als je ze niet zelf maakt, dan vallen ze aan de andere kant", aldus Tom Overtoom over de wedstrijd.