Cabaretier Peter Heerschop in De Aftrap: "Ik geef Ajax een dikke negen"

Dat dit voetbalseizoen van Ajax een behoorlijke treurige is daar zijn de cabaretiers Peter Heerschop en Viggo Waas het over eens. Beide Amsterdammers zijn vanavond te gast in onze voetbal talkshow De Aftrap. Toch lopen de rapportcijfers die zij geven behoorlijk uiteen.

De rapportcijfers voor Ajax lopen uiteen - NH Sport/Edward Dekker

Waas zit regelmatig in de Arena op de tribune. "Ik begeleid een team bij Ajax en dan krijg je een seizoenkaart. Dan móet je wel gaan", zegt hij met een knipoog. Hij heeft weinig vertrouwen dat Ajax zondag in De Kuip de bekerfinale tegen PSV wint. "Ik denk dat het 2-1 wordt." Heerschop voorspelt een 2-2 gelijkspel en daarna winst na strafschoppen. Hier lijkt de wens vader van de gedachte, want ook Heerschop ziet dat er van alles mis is bij de bijna onttroonde landskampioen. "Maar het is een goed drama bij Ajax. Daarom zou ik ze ook een dikke negen geven."

"Ik ben beschikbaar en ik vind het leuk om met die jongens in de kleedkamer te praten" Cabaretier Peter Heerschop tegen Edwin van der Sar

Wat Heerschop en Waas opvalt, is dat het plezier bij de huidige Ajacieden ontbreekt. Waar de Feyenoord-spelers vrolijk dartelend over het veld gaan, stralen de Ajax-voetballers tegenzin uit. Dat moet veranderen vinden ze. Heerschop richt zich via de camera tot Ajax-algemeen directeur Edwin van der Sar om te helpen: "Ik ben beschikbaar en ik vind het leuk om met die jongens in de kleedkamer te praten." Tekst gaat verder onder de video.

Peter Heerschop wil Ajax wel helpen - NH Sport/Edward Dekker

In deze uitzending speelt éénmalig international Barry van Galen het spelletje Raak de Vlag tegen Erik-Jan Brinkman. Als je wil weten wie er wint, kijk dan hieronder de hele uitzending. De Aftrap is elke vrijdag om 17.10 uur op tv te zien bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling. Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 28 april met Peter Heerschop en Viggo Waas - NH Sport/Edward Dekker

Volgende week zijn David Endt en Arie Obdam te gast. Vragen of wil je reageren? Stuur een mailtje naar [email protected].