Kudus en Rensch blijven vraagtekens bij Ajax in aanloop naar bekerfinale

Het is nog onduidelijk of Mohammed Kudus en Devyne Rensch zondag mee zullen doen tegen PSV. John Heitinga gaat daar morgen een beslissing over nemen. Dat vertelde de trainer van Ajax tijdens de afsluitende persconferentie.

Dusan Tadic en John Heitinga op de laatste persconferentie voor de bekerfinale - Pro Shots / Stanley Gontha

"Ze hebben vandaag weer voor een deel getraind", gaf Heitinga aan. "We moeten hun reactie daarop wachten en morgen gaan we de knopen doorhakken." Tegenover de mogelijke terugkeer van Kudus en Rensch staat het ontbreken van Kenneth Taylor. Hij is geschorst na zijn rode kaart tegen Feyenoord in de vorige ronde. Edson Álvarez zal weer terugkeren na een schorsing (teveel gele kaarten red.).

"We moeten hun reactie afwachten en morgen gaan we de knopen doorhakken" Ajax-trainer John Heitinga

De harde nederlaag van afgelopen weekend tegen PSV (3-0) dreunde nog na in Amsterdam. "We hebben hard getraind en er waren ook stevige duels. Dat hadden we ook nodig", zag aanvoerder Dusan Tadic. "Hij is een belangrijke speler voor ons en brengt veel karakter en mentaliteit", stelt Tadic over de Mexicaan Álvarez.

Ajax kan het seizoen nog een klein beetje glans geven door de bekerfinale te winnen. Die staat zondag om 18.00 uur op het programma. Tegenstander is PSV. Die wedstrijd is live te horen op de radio bij NH Sport.