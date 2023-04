Ajacied Pim van Dord in De Aftrap over John Heitinga: "Hij kan niet toveren"

Opnieuw staat Ajax deze week in de spotlights. De hoofdwond die Davy Klaassen opliep in De Klassieker tegen Feyenoord wordt uiteraard vanavond besproken op tv in onze talkshow De Aftrap. Te gast zijn oud-trainer Job Dragtsma en Pim van Dord, oud-speler en voormalig fysiotherepeut van de Amsterdammers. Over het functioneren van Ajax-trainer John Heitinga zegt Van Dord: "Hij kan niet toveren en een elftal van een matige prestatie naar een topprestatie laten gaan."