De Aftrap: 'AZ gaat de Conference League winnen'

AZ is dit seizoen aan een bijzonder mooie Europese campagne bezig. Half juli begon die in de eerste voorronde tegen het nietige FK Tuzla City en mogelijk eindigt die pas in de finale op 7 juni in Praag. Vanavond vertelt Jeroen Haarsma, chef van de sportredactie van het Noordhollands Dagblad, op tv in De Aftrap te geloven in een Europese triomf van AZ.

"We maken een podcast over AZ en één van de eerste titels aan het begin van dit seizoen is: 'de AZ-fans kunnen alvast een hotelkamer gaan boeken voor Praag.' Daar staan we nog steeds achter." Tekst gaat verder onder de video.

Jeroen Haarsma over de Europese triomftocht van AZ - NH Sport/Edward Dekker

Behalve over AZ in Europa gaat het in tafel ook over de brief die AZ naar de KNVB heeft gestuurd waarin de Alkmaarders vragen om een onafhankelijk onderzoek naar 'de achterkamertjespolitiek' in Zeist. Moet Telstar door met spits Glynor Plet van wie het contract is opgezegd en welke van de vier Noord-Hollandse trainer presteert het beste? Nick Tol, schrijvend voor De Telegraaf, vindt dat Wim Jonk bij FC Volendam in verhouding tot de beschikbare financiën 'het uitstekend doet'. Tekst gaat verder onder de video.

Nick Tol vindt dat Wim Jonk het uitstekend doet bij FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

Raak de Vlag Natuurlijk wordt ook in deze aflevering weer het spelletje Raak de Vlag gespeeld. Deze keer heeft Erik-Jan Brinkman Fred-Luesken, oud-speler van HFC Haarlem uitgedaagd. Je ziet het allemaal om 17.10 / 18.10 / 19.10 uur etc. op tv, maar je kunt ook hieronder de hele uitzending van De Aftrap terugkijken. Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 31 maart met Nick Tol en Jeroen Haarsma - NH Sport/Edward Dekker

Volgende week zijn oud-speler en voormalig fysiotherapeut van Ajax Pim van Dord en trainer Job Dragtsma. te gast. Vragen of wil je reageren? Stuur een mailtje naar [email protected].