Heinz Stuy neemt Ajax' eerste Europa Cup I mét beveiliger mee naar De Aftrap

De eerste Europese beker die Ajax in de historie won, is vanavond op tv te zien in De Aftrap. Heinz Stuy, keeper van de Amsterdammers, won in 1971, 1972 én 1973 de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. De IJmuidenaar heeft de Cup met de Grote Oren meegenomen, inclusief beveiliger. "Ik geloof dat die beker voor 40.000 euro is verzekerd", aldus Stuy die nog altijd verliefd naar de Cup kan kijken.

Slechts drie spelers van het basisteam van Ajax dat in de finale op Wembley Panathinaikos versloeg, zijn nog in leven. Behalve de 78-jarige Stuy zijn dat Sjaak Swart en Johan Neeskens. In de uitzending toont de voormalig Ajax-doelman een foto die later van dit trio werd gemaakt met de Cup.

Paul de Lange

De andere gast aan tafel is Paul de Lange die onder meer voor Telstar en FC Volendam voetbalde. Tot vorig jaar was de voormalig middenvelder trainer bij de amateurs van De Kennemers uit Beverwijk. Op dit moment doet De Lange niets in de voetballerij, maar mogelijk dat hij iets in de scouting bij Telstar gaat doen. "Dat lijkt me wel wat. Ik heb momenteel niet de ambitie om weer op het veld te gaan staan."

In deze aflevering neemt Erik-Jan Brinkman het in Raak de Vlag op tegen 4-voudig international Glenn Helder.

Je ziet het allemaal om 17.10 / 18.10 / 19.10 uur etc. op tv, maar je kunt ook hieronder de hele uitzending van De Aftrap terugkijken.

Tekst gaat verder onder de video.