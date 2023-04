Tot 14 jaar cel voor ontvoeringsplan Colombiaan in Bergen, maar moordenaar nog voortvluchtig

Zes mannen zijn zojuist door de rechter veroordeeld tot celstraffen tot veertien jaar voor het willen ontvoeren en doden van een Colombiaanse drugsbaron (45) in Bergen aan Zee. De voortvluchtige Ardijan A. wordt gezien als de daadwerkelijke schutter. "Omwoners en voorbijgangers zijn ongewild geconfronteerd met een schietpartij en de vreselijke gevolgen daarvan."

Linker foto ter illustratie: het ging om pakken coke die middag - Maaike Polder / NH Nieuws / Politie

Dat schrijft de rechtbank in het vonnis. Het gaat over die koude 16 februari 2021. Nietsvermoedende mensen in Bergen aan Zee worden opgeschrikt door een salvo van schoten. Zelfs kinderen zijn getuige van de ruzie over coke. Op het Van der Wijckplein komt een Colombiaanse groepering en een bij elkaar verzamelde bende mannen samen. Ze hebben een afspraak voor een drugsdeal, maar eigenlijk is het plan om de Colombiaanse dealer Andrés Eduardo Valencia Castrillón te ontvoeren als wraakactie voor een eerdere ripdeal op de Poolse Marius M. (36). Maar hij verzet zich en in een worsteling wordt de Zuid-Amerikaan neergeschoten. Hij overlijdt later in Bergen voor de neus van allemaal winkeliers aan zijn verwondingen. Tot in Spanje jaagt de politie met een groot team op de daders en uiteindelijk weten zij acht mannen, criminelen uit alle windstreken, te arresteren. Één wordt wel geïdentificeerd, maar is nog altijd voortvluchtig. Omdat een van de verdachten vlak voordat de rechtszaak begint tijdens zijn schorsing in zijn thuisland Macedonië wordt vermoord, worden er uiteindelijk door justitie acht mannen verantwoordelijk gehouden voor de poging tot ontvoering en het daarmee doden van de Zuid-Amerikaan. Belangrijk bewijs komt uit gekraakte berichten van de dienst SKY-ECC. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand tot twintig jaar cel voor 'kwalificeerde doodslag': het verhullen van het mislukte ontvoeringsplan door Castrillón dood te schieten en een poging tot ontvoering. 'Schutter is voortvluchtig' De rechtbank Noord-Holland ging daar niet helemaal in mee: zes mannen zijn vandaag schuldig bevonden aan enkel doodslag, dus de Colombiaan opeens, maar wel met opzet doden. Marius M. krijgt als organisator van de ontmoeting veertien jaar cel. Hij werd eerder door de Colombiaanse drugsdealer opgelicht en bestolen van een duur horloge. "Er is geen bewijs dat hij zelf in Bergen aan Zee geweest", aldus het vonnis over deze M. "Als organisator is hij wel mededader van de poging tot ontvoering. Omdat hij wist dat er wapens werden meegenomen en mogelijk zouden worden gebruikt, is hij ook medeverantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer."

Tijdens de zittingsdagen in de rechtbank van Schiphol was hij niet aanwezig. Het is onduidelijk of hij zich gaat melden bij de gevangenis. Zijn advocaat was op moment van publicatie van dit artikel nog niet bereikbaar voor commentaar. Ook zijn 'handlanger' en medeorganisator Marcin A. (49), die de bewuste middag ook niet in Bergen aan Zee was, moet veertien jaar de bak in van de rechter. Zijn advocaat Max den Blanken reageert: "Ik vind het teleurstellend dat ze mijn cliënt als organisator hebben aangemerkt. Daar ben ik het niet mee eens: uit de berichten is zichtbaar dat hij misschien hulp aanbiedt, maar niks georganiseerd heeft."

'Gewetenloze daders' Uit het vonnis van de rechtbank: "De nabestaanden van het slachtoffer is hierdoor onherstelbaar leed aangedaan. Dit soort geweldsdelicten in de georganiseerde drugshandel speelt zich de laatste jaren steeds vaker in de openbare ruimte af, met alle risico’s voor onschuldige burgers van dien. Het gaat om feiten die gevoelens van onveiligheid veroorzaken bij burgers en ook maatschappelijke impact hebben. De wijze waarop in berichten na de schietpartij over het incident en het slachtoffer wordt gesproken als ook hoe men weer over gaat tot de orde van de dag, getuigt bovendien van een grote mate van gewetenloosheid bij de daders."