Tigo (16) redde vier drenkelingen uit zee: lintje voor Egmondse held

Op een mooie zomeravond vorig jaar, 19 juli om precies te zijn, gaat het aan de kust van Egmond helemaal mis. Vier mensen in het water roepen om hulp, maar de post van de kustwacht is op dat moment onbemand: die is even daarvoor al dichtgegaan.

'Lifeguard in opleiding' Tigo ziet het drama voor zich afspelen en aarzelt geen seconde: hij roept de hulp in van zijn collega's en rent daarna meteen naar zijn eigen privébootje. "De eerste twee die ik in de boot trok en naar de kust bracht, waren een vader en zijn zoon. Toen ik terugkeerde, zag ik een van hen kopje onder gaan."

Net op tijd

Tigo haast zich met zijn boot naar de 25-jarige man en weet hem net op tijd omhoog te trekken. Ook de vierde drenkeling wordt uit het water gehaald. "We hebben hen direct naar de post gebracht en 112 gebeld. Die ene man lag er wel echt slecht bij, hij voelde zich zwak en moest ook spugen. Gelukkig hoefde uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis."