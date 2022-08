Baywatch '48: Zo werden drenkelingen 70 jaar geleden gered door de reddingsbrigade

In de zomermaanden moet de reddingsbrigade regelmatig uitrukken om te zoeken naar drenkelingen. Dat doen ze al decennia, al gingen de reddingsacties er zeventig jaar geleden heel anders aan toe. Op archiefbeeld van Beeld en Geluid is te zien hoe de reddingsbrigade op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal te werk ging in 1948.