Drenkeling gered door vier moedige West-Friezen: "Het licht was al uit z'n ogen"

Het besef van wat er is gebeurd, komt eigenlijk vandaag pas. Het is aan de vier West-Friezen Danny, Rob, Kim en Nikki te danken dat een kanoër die op het Markermeer omsloeg zijn hachelijke avontuur overleefde. "Als we tien seconden later waren geweest, was de man verdronken", vertelt Danny Blokdijk aan WEEFF/NH Nieuws.

Nikki en haar moeder Kim van Diepen redden drenkeling - Eigen foto

Het is puur toeval dat de Hoornse broers Danny en Rob Blokdijk in de haven van Wijdenes zijn. Ze hebben 's middags aan hun speedboot gesleuteld, en willen die testen. "We zouden eigenlijk naar de haven Oranje Buiten (Hoorn) gaan, maar deze was dicht", licht Danny toe. "Toen zijn we doorgereden naar Wijdenes." Niet veel later zien ze een man en een vrouw in een kano op het Markermeer varen. Ook Kim van Diepen ziet dit stel. Zij is samen met haar gezin en een ander bevriend gezin vanuit Obdam met de camper in Wijdenes, en zit aan de waterkant te barbecueën.

Quote "Nu pas komt het besef dat het gisteren ook heel anders had kunnen aflopen" redder Kim van Diepen

"Op een gegeven moment zagen we dat de boot was omgeslagen en dat er twee mensen in het water lagen", vertelt Kim. "We dachten eerst dat ze gewoon aan het zwemmen waren, totdat we hoorden dat er om hulp werd geroepen." De man bleek niet te kunnen zwemmen en ging af en toe al kopje onder. De vrouw weet zich vast te klampen aan de kano. Kim bedenkt zich geen moment en besluit een zwemband te pakken en het Markermeer in te springen om de drenkelingen te helpen. Haar 12-jarige dochter, Nikki, besluit even later om achter haar moeder aan te gaan. Ook de Hoornse broers Blokdijk gaan er met hun speedboot gelijk op af. 'Hij proestte water en bloed uit' Ondanks dat de boot nog niet is getest, start hij gelukkig gelijk. Eenmaal aangekomen bij de man weten Danny en Rob hem nog net op tijd vast te pakken. Daarna sluiten Kim en Nikki bij hen aan om te helpen. "Mijn broer Rob heeft 'm zeker een halve meter onder water vast kunnen grijpen", aldus Danny. Kim van Diepen vult aan: "Het licht was al uit zijn ogen, zeg maar. Toen we hem uit het water gehaald hadden, kon hij niet veel meer. We hebben hem toen een paar keer heen en weer geschud en klappen op zijn rug gegeven, waarna hij water en bloed uitproestte." Tekst gaat verder onder de foto

Rob en Danny Blokdijk redden omgeslagen man met kano - Eigen foto

Met zowel de man als de vrouw aan boord varen ze naar de haven, waar op dat moment ook net de reddingboot van Wijdenes is vertrokken. De hulpdiensten nemen het over van de redders, en de slachtoffers worden meegenomen naar het ziekenhuis. "Als we tien seconden later bij de omgeslagen kano waren geweest dan was die man verdronken. We hebben later op de avond nog een keer geprobeerd om de boot te starten, maar toen lukte dat niet", vertelt Danny. "Ze hebben allebei dus heel erg veel mazzel gehad." Besef komt later Bij zowel de Hoornse broers als de familie uit Obdam is het besef van de reddingsactie pas later gekomen. "Daar sta je op dat moment helemaal niet bij stil. Ook na afloop is iedereen een soort van versuft en doet dan zijn eigen ding", zegt Danny. "Thuis hebben we er nog over gesproken, en vandaag is dat besef er echt. Alles is gegaan zoals het moest gaan, en gelukkig is alles goed gekomen." Kim van Diepen deelt dezelfde mening als Danny. "Nu pas komt het besef dat het gisteren ook heel anders had kunnen aflopen", zegt ze. "Mijn dochter Nikki heeft het 's avonds nog een paar keer opgenoemd, maar heeft gelukkig wel goed kunnen slapen. Er is slachtofferhulp aan haar aangeboden. En de politie heeft haar een teddybeer gegeven, wat ze superleuk vond. Die heeft ze vandaag mee naar school genomen om dit verhaal aan haar klas te vertellen."

Quote "We hebben allemaal heel veel mazzel gehad dat onze boot wilde starten" redder danny blokdijk

De moeder uit Obdam wilde eigenlijk eerst boos worden op haar 12-jarige dochter, omdat die achter haar aan was gezwommen. "Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben ook trots op haar dat ze mee wilde helpen. Sommige mensen klappen dicht als er bijzondere dingen gebeuren. Ikzelf ben hulp gaan bieden, en zij dus ook. Misschien dat ze haar moeder niet in de steek wilde laten." Wel heeft Kim haar kinderen goed op het hart gedrukt om een zwemvest te dragen als zij het water in gaan. "Ik denk dat die boodschap wel bij mijn kinderen is aangekomen", zegt ze. "En ik zou andere mensen graag ook hier bewuster van willen maken. Het kan namelijk snel gaan." Beiden hebben na de reddingsactie van gisteravond geen contact meer met elkaar gehad. Ook weten zij niet hoe het nu met de slachtoffers gaat. "Ik neem vandaag contact op met de politie om te vragen hoe het met de meneer gaat", licht Danny toe. "Want het gaat niet goed met je als je veel bloed en slijm ophoest." Gemeente zet ze in het zonnetje Burgemeester Michiel Pijl heeft op eigen verzoek namens de gemeente Drechterland laten weten dat de reddingsactie enorm gewaardeerd wordt. "Ik ben gisteren door de politie geïnformeerd", vertelt burgemeester Pijl. "Het is fantastisch hoe snel er is gehandeld. Dit zijn helden die heel moedig hebben gehandeld." Tevens laat de burgemeester weten dat hij zelf contact op zal nemen met Danny, Rob, Kim en Nikki. "We gaan ze zeker nog in het zonnetje zetten", zegt Pijl. "Dat verdienen ze wel."