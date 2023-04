Protestrit tegen pesten: "Ik hoop op tienduizend deelnemers"

Het begon als een eindexamenstunt van Puk tegen pesten op haar middelbare school in Velsen. Maar die actie, een escorte van een paar motoren naar school, groeide uit tot een actierit waaraan duizenden motorrijders deelnamen. De actie van Puk tegen pesten en uitsluiting krijgt op 28 mei een vervolg. Via de site pukgaatdoor.nl stromen de aanmeldingen binnen.

De stoet vertrekt op 28 mei om 12 uur vanaf de Middenhavenstraat in IJmuiden naar het Malieveld in Den Haag. Daar volgt een lawaai actie. Omdat de ruimte in IJmuiden beperkt is roept de organisatie op om vooral onderweg naar aan te sluiten. De exacte route wordt op 12 mei gepubliceerd op de website pukgaatdoor.nl.