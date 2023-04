Michelin roept Texelse Nadine Mögling uit tot 'Sommelier van het Jaar 2023'

Sommelier Nadine Mögling van restaurant Bij Jef op Texel is uitgeroepen tot 'Sommelier van het jaar 2023'. Dat gebeurde vandaag tijdens de uitreiking van de Michelinsterren 2023 in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De inspecteurs eren Möglings 'verbluffende kennis' en haar unieke manier om de wijnen bij te houden. De totaal verraste Mögling is behalve trots vooral heel dankbaar: "Ik draag het op aan ons team."