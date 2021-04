Moestuin en in-room dining nieuwe manier van werken voor restaurant en hotel Bij Jef

Ondanks dat horecagelegenheden het in deze lockdown zwaar hebben, zijn er ook restaurants, zoals Bij Jef op Texel, waarbij de knop wordt omgezet. Het in-room dining lijkt een prima oplossing voor een unieke ervaring, waarbij Bij Jef Michelin-gerechten met bijpassende wijnen serveert. "Wij doen in het restaurant gewoon lekker ons dingetje. Het serveren op de hotelkamers is eigenlijk hartstikke leuk om te doen", aldus Jef Schuur (50), eigenaar van Bij Jef.

Het restaurant en hotel Bij Jef op Texel heeft één Michelinster en staat bekend om haar gerechten in combinatie met bijpassende wijnen. Waar gasten in het restaurant voorheen genoten van een veelzijdig menu, genieten zij nu van gerechten in de hotelkamer. "Wij serveren tot aan de hotelkamerdeur en hebben ervoor gezorgd dat gasten de gerechten makkelijk van de trolly kunnen pakken. Wij houden voorgaande arrangementen aan en hebben een mooi groot avondvullend programma als menu: met mooie gerechten en wijn", vertelt Schuur.

Inspelen

Bij Jef was zich er tijdens het begin van de corona van bewust dat deze anderhalvemeter-samenleving wel eens langer zou kunnen duren. Zo laat Schuur weten: "Toen wij vorig jaar officieel dicht moesten, hadden wij van tevoren al aangekondigd dat we dichtgingen. We hadden snel door dat het langer dan een paar weken ging duren en besloten hier destijds al op in te spelen. We hebben toen trolly's laten maken en gezorgd dat alles veilig kon verlopen."

Niet alleen speelde Bij Jef destijds in op de situatie in het restaurant, ook aan de hotelkamers wordt gedacht: "We hebben voor alle hotelkamers dubbele sets met dekbedden en kussens, zodat er sprake is van een goede hygiëne en de coronamaatregelen goed worden nageleefd", aldus Schuur.

Daarnaast benadrukt Schuur dat deze tijd juist een creatieve kant vereist, waarbij het gaat om omdenken en inspelen op behoeftes: "Het is belangrijk om te kijken naar wat wél kan", vertelt Schuur. "Er zijn tegenwoordig gewoon nieuwe spelregels en daar moet je je aan houden. De creatieve jongens komen nu bovendrijven en de meelifters, die hebben het zwaar en weten het niet. Je moet gewoon zorgen dat je leuke dingen doet en creatief bent: neem je voordeel zou ik zeggen."

Moestuin

Bij Jef ontwikkelt op dit moment nieuwe gerechten en maakt hierbij gebruik van een eigen moestuin, die na het idee van twee à drie jaar, nu echt realiteit is geworden. "We hebben twee tuinders aangenomen: die zijn enthousiast en zijn er al volop mee bezig. Het is een biologische tuin en alles is kraakvers. Bovendien is de afstand van de keuken naar de tuin 25 meter", vertelt Schuur enthousiast. Doordat de moestuin zo dicht achter het restaurant ligt, zijn er mogelijkheden genoeg: "Vooral als je midden in de tuin staat, komt de inspiratie gewoon."