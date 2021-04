Van uitkeringsgerechtigde naar eigen zaak: het begon met koffiekar op Den Helder Zuid

De Helderse Marco Couto Martins (45) en zijn vriendin Ilse Riteco (47) begonnen in 2015 samen de 'mobiele koffiewagen'. Destijds woonden zij op nog geen vijf minuten afstand van station Den Helder Zuid en besloten daar op unieke manier koffie en thee te verkopen. "Er was op Zuid helemaal niets en toen dacht ik: mensen moeten toch met de trein weg en willen koffie, ik ga daar staan", aldus Marco, eigenaar van Café Bom Dia in Den Helder.

Het opstarten van de koffiewagen was geen gemakkelijke weg, zo laat Martins weten: "Na van alles en nog wat te hebben gedaan, was ik het gewoon zat. Ik zat thuis met een WW-uitkering en werd uiteindelijk gestimuleerd met de vraag of ik iets voor mijzelf wilde gaan beginnen." Wat Martins wilde doen, wist hij niet, maar het cliché van er een nachtje over slapen klopte: "Ik werd wakker en dacht toen: 'ik ga koffie en thee verkopen'."

Martins woont sinds zijn negende jaar in Nederland, heeft een Portugese achtergrond en heeft aan verschillende plekken en sferen van het horecaleven mogen proeven, waaronder Sint Maarten en Curaçao. Vanaf zijn veertiende staat hij al in de horeca, zonder het volgen van een horecaopleiding. "Ik was veertien toen ik mijn eerste baantje bij een ijssalon kreeg en ben hier zo ingerold. De horecaopleiding die ik heb: dat is de praktijk zelf. Je kunt wel gaan studeren, maar het beste leer je toch door gewoon te doen", laat Martins weten.

Marco Couto Martins en Ilse Riteco hebben sinds de start van de verkoop van koffie en thee vanuit de mobiele koffiewagen niet stilgezeten. In 2018 begon de oriëntatie naar een locatie voor een eigen café, wat nog niet zo makkelijk bleek. Met hulp van Woningstichting en de gemeente, die op dat moment zochten naar ondernemers voor in een pand, kwam er een plan op tafel: locatie Spoorstraat. "Wij dachten in eerste instantie: 'dat willen wij helemaal niet'. Totdat zij zeiden: 'wacht maar totdat je de tekening ziet, dan ben je helemaal verliefd", aldus Martins.

"De intentie was om met een bakfiets te beginnen, maar in Nederland met een bakfiets in de regen: dat ging het niet worden"

Martins begon met het uitwerken van het plan en bracht dit drie maanden later tot realisatie. "De intentie was om met een bakfiets te beginnen, maar in Nederland met een bakfiets in de regen: dat ging het niet worden", vertelt hij met een lach. Er werd nagedacht over een alternatief en dat werd de mobiele koffiewagen. "We zijn met niks begonnen. Via het UWV kon je toen een lening tegen een laag tarief aanvragen en dat was best een gedoe. Degene die de lening verstrekte, zag er gelukkig brood in en uiteindelijk bleek dit ook zo te zijn."

De zoektocht naar een koffiewagen ging van start en de plannen werden gerealiseerd. "Ik kocht een oude piaggio. Ik had een oude buurman en hij heeft mij geholpen met verbouwen en dingen uitpassen. Ik had de ideeën en hij werkte deze uit. De piaggio is zodoende naar voren gekomen en dat was toch wel hét begin."

Realisatie

De koffiewagen was een groot succes: de lening voor vijf jaar werd binnen tweeënhalf jaar volledig terugbetaald. Klanten stroomden binnen en de koffiewagen ging op pad, maar het stel had meer in petto: "Op een gegeven moment verkoop je alleen maar koffie en gebakjes die je zelf maakt: onze Portugese pastel de nata, een custardgebakje. We merkten gewoon dat wanneer je ergens met klaptafeltjes en stoeltjes stond, het al snel gezellig en vol werd." Dit smaakte naar meer en een vaste locatie leek een oplossing. "Je wilt meer kunnen aanbieden: een broodje, wijntje, biertje met een lekker tapasplankje."

Met hulp van Woningstichting en de gemeente opende het stel begin augustus vorig jaar de deuren van café Bom Dia, op de nieuwe locatie aan de Spoorstraat. De huiselijke sfeer maakt de plek voor iedereen toegankelijk, laat Martins weten: "Iedereen is hier welkom. Het grappige is dat we veel nieuwe klanten hebben, maar ook vaste klanten die je nog kent van het station."