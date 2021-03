Makelaar Geert combineert baan met tv: "Vroeger droomde ik al van dingen maken"

Inmiddels onderneemt Geert Klaver al zestien jaar. De bewandelde weg liep niet altijd zonder horten of stoten. Zo waren de schoolbanken en het leertraject voor Klaver een lastige en zoekende periode, waarin hij veel experimenteerde. "Ik heb niet zo'n heel gemakkelijke schooltijd gehad. Ik kan niet zo goed tegen autoriteit en vond het allemaal een beetje onzin. Ik was in de klas altijd een beetje de joker. Dan maakte ik een grap, stond op tafel en maakte gekkigheid: ik durfde wel wat."

Geert Klaver is opgegroeid in een stolpboerderij in Hoogwoud en is op zijn zestiende naar Driebergen gegaan, waar hij een opleiding in de autobranche volgde. Klaver volgde vervolgens een hbo-makelaarslopleiding, waar hij zijn NVM-certificaten behaalde. Vervolgens startte hij bij CAH Dronten een studie agrarische bedrijfskunde. Via een stage in Heerhugowaard belandde Klaver bij HAL makelaardij. In 2004 richtte Klaver het internet makelaarskantoor ZON op, later werd dit 'Klaver landelijk wonen'. Daarnaast heeft Klaver van jongs af aan een passie voor toneel. 'Learning by doing' is het motto in zijn leven en zoals hij zelf verwoordt: "Het komt er op neer dat als je een appelboom bent, je geen peren moet proberen te maken." Sinds 24 maart is Klaver als tv-makelaar in het nieuwe televisieprogramma Kinderen Kopen een Huis op SBS6 te zien. Hierin krijgen kinderen de volledige regie in handen bij het vinden van een droomwoning voor het gezin.

"Toen ik zeventien was, reden we gewoon naar Hilversum en zeiden we dat we auditie kwamen doen. We bluften dan gewoon. We vertelden ze dan dat ze niet goed hadden gekeken en dat het stond geregistreerd. Zo probeerden mijn vriend en ik de interessante televisiewereld binnen te komen", vertelt Klaver enthousiast.

"Aan de keukentafel ging het vroeger altijd over vastgoed en over deals, over handel en dat boeide mij enorm"

Dat het makelaar- en ondernemerschap er al vroeg in zat, mag duidelijk zijn. Zo was Klaver op jonge leeftijd al bezig met het verkopen van appels in Hoogwoud. Daar verdiende hij meer mee dan zijn vriendjes die het bij bollen pellen hielden. "Aan de keukentafel ging het vroeger altijd over vastgoed en over deals, over handel en dat boeide mij enorm. Daarnaast las ik altijd van die huizenboekjes op de wc, ik kon alle prijzen opdreunen en was goed in Monopoly."

Klaver geeft ook aan dat hij het zijn ouders vroeger ook wel moeilijk gemaakt te hebben. "Op een gegeven moment dachten ze: 'We sturen hem naar een heropvoedingscursus'. Toen heb ik in Driebergen een automobielmanagement-opleiding gedaan, dat was een heel leuke tijd met allemaal ondernemende jongens. Ik was toen zestien en zat op een internaat met 38 jongens. Een soort van leger, maar dan op een ander niveau."

Gekkenhuis

De huidige situatie rondom de woningmarkt is volgens Klaver bizar en de coronacrisis heeft het er niet normaler op gemaakt. "Vorig jaar sloeg de corona tegen deze tijd in en waren wij ook wel flabbergasted. Wij waren net verhuisd, ik had net mijn kantoor behoorlijk vergroot, had een behoorlijke investering gedaan en dacht toen: 'Wat krijgen we nu'. Toen we een maand verder waren, eigenlijk vanaf 1 mei vorig jaar, ging het helemaal los. Tot nu toe nog steeds, het is gewoon een gekkenhuis. Het is alleen maar gekker, gekker, gekker geworden", aldus Klaver.

Het tekort op de woningmarkt is iets dat fundamenteel moet worden aangepakt en ligt volgens Klaver ook aan de aanpak en het beleid. "Er is iets van 65 procent van Nederland dat nog open agrarisch groen is. Waarom zouden we allemaal op postzegels gaan zitten als een soort, ja, 'hutjemutje'. Er is heel veel woonkwaliteit te maken. De regelgeving, die maakt het gewoon ontzettend lastig." Dat er veel verbeterpunten door te voeren zijn, daar twijfelt Klaver niet aan: "Beleid met verschillende perspectieven, het is allemaal niet te doen. We moeten veel simpeler: bevoegdheden bij de juiste mensen neerleggen."

Bovendien is er een groot contrast tussen de crisis van 2010 tot en met 2015, waarbij er sprake was van enorm veel aanbod en het huidige beeld rondom de woningmarkt. "Alle tijden hebben hun bekoringen. Er zijn in deze periode niet ineens een paar miljoen mensen bijgekomen, dat is natuurlijk onzin. Het is eigenlijk ook allemaal: als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer. Dat is wat je voor een deel ziet en de media boosten het ook heel erg op", verduidelijkt Klaver.

Tv-makelaar

Samen met zijn goede vriend Koen Spaansen kwam Klaver op het idee om video's voor op de eigen website te maken. In deze video's worden huizen besproken en getoond. Zo maken Spaansen en Klaver hierbij gebruik van dronebeelden en zijn er inmiddels tweehonderd video's gemaakt. "Als wij elkaar zien, is er altijd een goede energie. Hij is geboren met een videocamera in zijn hand, wilde daar meer mee gaan doen en kwam daar ook veel te kort aan toe. We zijn begonnen, omdat we het tof vonden om te doen en omdat we elkaar zo zagen en spraken." Dat de video's ook door televisie werden gewaardeerd, werd duidelijk toen de gemaakte video's tijdens een scoutingsproces voor een nieuw programma op SBS6 werden doorgestuurd.