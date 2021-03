Cd's worden bijna niet meer verkocht, maar oud-stadsdichter maakt ze vol overtuiging

In het verleden speelde Beneker in verschillende bands en bracht met het folktrio Interlude twee elpees uit, die uitgroeide tot gewilde collector-items in Europa. "Zelfs als je begint met in een bandje staan, is het de cirkel die zich vormt. Het een is duidelijk het gevolg geweest van het ander", aldus Beneker uit Den Helder.

Muziek maken, opnemen en zingen

Vanaf zijn achttiende is Jack Beneker al vrij actief in de muziek. Zo begon Beneker met het spelen in verschillende beat- en popgroepen zoals The Lightnigngs, The Alleycats en Everyman. Muziek maken, opnemen, zingen en optreden: Beneker deed en doet het allemaal. "Het begint met een bandje en het grappige is dat ik met die band nog steeds af en toe optreed tijdens een 60s-feest. Want ik doe het nog steeds met veel plezier", aldus Beneker.

Daarnaast is Beneker druk in de weer met het opnemen van een nieuwe cd, waarbij hij Nederlandstalige poëzie in een 'muzikaal jasje' stopt. "Voorlopig, ook wat deze Compact Disk betreft, hou ik het bij het werk van anderen. Een voorwaarde is dat het werk van de dichter mij wel moet aanspreken." En dat Beneker met het ontwikkelen van Cd's veel mensen misloopt, is hij zich maar al te bewust van. "Ik wil in die zin gewoon bij mezelf blijven. Je mist wel bepaalde ontwikkelingen natuurlijk, dat is het ‘gevaar’ ervan."