Creatieve sector speelt Helderse muzikant en componist Jeroen Gmelich niet uit

DEN HELDER - Hoewel de coronacrisis ook in de culturele sector voor nieuwe initiatieven zorgt, staat de snabbelcultuur voor muzikanten onder druk. Binnen deze sector vinden verschuivingen plaats en wakkeren alternatieven aan. De Helderse Jeroen Gmelich (50), is al vele jaren actief als onder andere componist en muzikant. Niet alleen is hij van vele markten thuis, ook ziet hij dat de markt het moeilijk heeft. "Je hebt mensen die vastigheid nodig hebben en mensen die zeggen het is een illusie: 'ik moet iets doen waar ik blij van word."

Fotograaf: Daniël Roozing

Het mag duidelijk zijn: Gmelich doet het liefst dingen waar hij blij van wordt. Voordeel is dat hij niet afhankelijk is van een podium. Componeren, arrangeren en mixen: hij doet het allemaal in zijn studio, en heeft sinds het begin van de crisis geen dag stilgezeten. "Ik heb het eigenlijk best druk, er is veel om te doen. De behoefte om muziek te maken en je te uiten door middel van muziek, is iets dat blijft, of er nu corona is ja of nee."

Wie is Jeroen Gmelich? Gmelich is iemand die al vele mooie projecten en avonturen heeft mogen beleven. Zo bouwde Gmelich een gitaar voor Keith Richards van The Rolling Stones, is hij ruim 30 jaar actief geweest in het bouwen en repareren van snaarinstrumenten en richt hij zich nu volledig op componeren en opnemen van muziek. Verder vervult Gmelich de rol van spreker op evenementen, is gitarist en zanger. Tegenwoordig is Gmelich vaak in zijn studio in Den Helder te vinden, waar hij componeert, arrangeert, opneemt en mixt, kortom: het hele muzikale traject. Daarnaast presenteert hij samen met Dave Kleine de podcast BusinessJam.

Naast de drukte benadrukt Gmelich dat het vak ook genoeg energie geeft. "Natuurlijk voel je ergens een druk en klantverwachting, maar ik geniet altijd van een project, dat door iemand met zoveel liefde wordt opgenomen. Het is als goed eten: ”het valt bij mij in de smaak”, je raakt niet uitgegeten." Verschuivingen Sinds het begin van de coronacrisis is er een verschuiving zichtbaar in de aanpak van muzikanten. Zo proberen veel muzikanten zich op een digitaal podium te laten zien en horen, bijvoorbeeld door middel van online concerten. Ook Gmelich wordt door collega-muzikanten bij online concerten, streams en nieuwe verdienmodellen betrokken. "Je merkt dat mensen de digitale wereld in sneltreinvaart proberen te veranderen, maar niemand heeft een idee wat de toekomst gaat brengen. Niemand kan in de glazen bol voorspellen of er een Pinkpop komt en zo ja, in wat voor vorm", aldus Gmelich.

Quote "Muziek is net als kunst: we kijken er allemaal naar, maar zijn er niet mee bezig" Jeroen Gmelich

Gmelich heeft dus weinig te klagen, maar dat betekent niet dat hij geen oog heeft voor de situatie van zijn vakgenoten die het wél zwaar hebben. Waar coronagedupeerden in de horeca op veel aandacht kunnen rekenen, geldt dat volgens Gmelich niet voor muzikanten, omdat veel mensen vinden dat muzikanten bewust hebben gekozen voor een onzeker bestaan. "Het maken van muziek is voor velen een ver-van-mijn-bed-show, een droomberoep. Muziek is net als kunst: we kijken er allemaal naar, maar zijn er niet mee bezig. Het blijft wel een beetje een vergeten doelgroep, omdat het niet bij iedereen op het netvlies zit." Hoewel veel muzikanten dit huidige 'coronaklimaat' dus op zoek moeten naar alternatieve manieren om geld te verdienen, hoeven ze niet allemaal op een houtje te bijten. "Over het algemeen is het zo dat de meeste muzikanten wel een partner hebben die erbij werkt. Ze hebben dan de ruimte om hun passie en beroep uit te oefenen, maar hebben wel een partner met gewoon inkomen", vertelt Gmelich.

Quote "Ik heb eigenlijk ook altijd mijn hart gevolgd, je maakt vrije vallen" Jeroen Gmelich