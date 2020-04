Dave zat financieel helemaal aan de grond, krabbelde op en wil nu anderen inspireren

Financieel had hij bijna niets meer. "Met mijn zoontje liep ik in een budgetsupermarkt te zoeken naar goedkope maaltijden, mijn huis moest bijna openbaar worden verkocht." Kleine gaf niet op en startte een crowdfundingsactie om een eigen bierbrouwerij mee op te zetten. Vrijwillig zette hij zich hier voor in, het biercafé ernaast moest voor zijn inkomen zorgen. Met succes. "In vier jaar tijd ben ik van 1 naar 20 medewerkers gegaan. Ook hebben we net onze schuld van 100.000 euro weten af te betalen." En dan is er nu wéér een crisis.

Als twintiger begon Dave Kleine in 2007 restaurant Spijz in Den Helder. Zijn droom ging daarmee in vervulling om horeca-ondernemer te worden. Maar door de economische crisis werd hij al snel met beide benen op de grond gezet. Het zou niet gemakkelijk worden. Acht jaar heeft hij het volgehouden, maar daarna moest hij het restaurant toch sluiten. "We zijn nooit failliet gegaan", zegt Kleine, "maar eigenlijk had ik drie jaar eerder moeten stoppen."

Ondernemer is hij in hart en nieren, en dat wil hij graag uitdragen aan de jongere generatie. Toen hij nog zijn eigen restaurant had, baatte Jeroen Gmelich een muziekwinkel uit. Net als bij Dave ging het ook bij hem niet goed. De ommekeer kwam toen hij een gitaar voor de beroemde gitarist Keith Richards mocht maken. "Inmiddels is hij dé gitaardokter van Nederland", zegt Kleine. "Hij mag nu de gitaren van alle bekende artiesten onderhouden."

Door alles wat hij heeft meegemaakt, maakt Kleine zich niet zo gauw meer zorgen. "Ik had juist extra medewerkers aangenomen, omdat ik graag wat meer vrije tijd wilde hebben. Ik werkte zo'n 90, 100 uur per week. Door de coronacrisis zit ik meer thuis bij mijn gezin en daar ben ik heel blij mee. Wel maak ik me druk om de periode waarin de horeca weer open mag. Mijn omzet bestaat voor 80 procent uit feesten en partijen, en dat zie ik niet direct weer op gang worden gebracht. Uiteraard zijn we wel druk alternatieve plannen aan het bedenken. We hebben veel ruimte bij het biercafé: misschien maak ik er wel een mega-terras."

De twee besloten de handen in elkaar te slaan en zijn een paar maanden geleden een podcastreeks begonnen. "In eerste instantie deden we het om de twee weken, nu wekelijks. Het is vooral onze hobby. We willen vertellen over de pijn en de passie van het ondernemen." Een toepasselijk onderwerp, zeker in deze tijden, erkent Kleine.

Hij vertelt, vol passie: "De eerste twee afleveringen gingen over onszelf, zodat mensen ons leerden kennen. Nu hebben we elke keer interessante gasten die we door onze netwerken hebben leren kennen. Zo hebben we een glazenwasser gesproken die het drukker heeft dan ooit, maar we hebben ook de Zuid-Afrikaanse artiest Jeremy Olivier in onze podcast gehad die woont in Soest en tweede is geworden bij The Voice South Africa. Ook was Marcel Fisser (zie foto boven) te gast, hij is de bandleider van alle bekende zangers van Nederland. Of wat je dacht van Joshua Biersteker, de beste hoefsmid van Nederland?"

Waar het allemaal toe leidt, weet hij zelf ook niet. "Allebei hebben we ons hart gevolgd, zijn we op ons bek gegaan en weer opgekrabbeld. De gastcolleges die we wilden geven aan jongeren om ze enthousiast te maken voor het ondernemersvak liggen natuurlijk stil nu, maar pakken we straks weer op. En we willen onze podcast op andere platforms krijgen, zoals iTunes." Hun boodschap? "Volg je passie, dan komt de beloning vanzelf. Geld moet niet een doel op zich zijn. En als je doet wat je leuk vindt, hoef je technisch gezien nooit te werken."

De podcasts van Dave en Jeroen zijn te beluisteren via Spotify of via businessjam.nl.