Stadsdichter Haarlem na twee dagen weg vanwege controversiële uitlatingen

HAARLEM - Na twee dagen kan Haarlem weer op zoek naar een nieuwe stadsdichter. De vers benoemde Darryl Danchelo Osenga, artiestennaam Insayno, blijkt tussen 2011 en vorig jaar zeer omstreden uitlatingen te hebben gedaan op social media. Hij zegt nu in een reactie op Facebook dat de titel Stadsdichter hem is afgepakt. De gemeente komt later vanavond met een reactie.

Insayno is afgelopen woensdag gepresenteerd als nieuwe stadsdichter. Toen kwam al snel naar buiten dat hij is veroordeeld voor een opruiende rol bij rellen in de Haagse Schilderwijk en dat hij in 2015 een kwetsende tekst had geschreven over de Holocaust in vergelijking met het slavernijverleden.

Criticasters gingen echter verder met spitten naar andere uitlatingen van Insayno op social media. Een stroom berichten kwam daarbij naar boven uit de periode 2011 tot en met vorig jaar. Hij zei bijvoorbeeld te hopen dat Geert Wilders het volgende slachtoffer zou worden van de moordenaar van Pim Fortuyn. Ook ontkende hij dat er een aanslag was geweest op theater de Bataclan in Parijs. Daarnaast suggereerde hij dat de aanslag op de WTC-torens in Amerika niet had plaatsgevonden. Hij verstuurde vele kwetsende tweets over joden en tweette bijvoorbeeld 'kogel door je kankerkop' naar een politicus.

Grote misser

Oppositiepartijen in de gemeenteraad kondigden vanmiddag al aan Jos Wienen daarovoor op het matje te willen roepen tijdens een spoeddebat een van de komende dagen. De grootste partij in de oppositie, de VVD, noemde de aanstelling van de stadsdichter 'een grote misser'. "Wat ons betreft verdient hij geen tweede kans om fouten uit het verleden goed te maken. Iemand die zo spreekt over de Holocaust kan geen stadsdichter van Haarlem zijn."

Collegepartijen vonden in eerste instantie nog dat Insayno een tweede kans moest krijgen als hij voldoende afstand zou nemen van zijn songtekst over de Holocaust. Toen daar vandaag de kwetsende teksten op social media bij kwamen, was ook de maat steeds meer vol in de coalitie. Dilia Leitner, namens D66: "Hij moet wat ons betreft de eer aan zichzelf houden. Hoe verbindend kan je zijn met dit soort uitlatingen?"

De grootste partij in de gemeenteraad, GroenLinks, is volgens fractievoorzitter Jasper Drost geschrokken van de kwetsende teksten die zijn opgedoken. "Laat burgemeester en wethouders, en de stadsdichter zelf, daar maar een reactie op geven", zei hij vanmiddag.

Excuses

Hij hamerde er vanmiddag nog op niet te gehaast te werk te gaan. Net als het CDA pleitte hij voor een onderzoek naar de teksten. "Dit gaat over veel meer dan alleen een smakeloos gedicht", zei Eva de Raadt namens het CDA. Net als D66 had het CDA vanmiddag nog het standpunt dat Insayno nadrukkelijker zijn excuses moest maken voor teksten uit het verleden.

"Hij moet door het stof", zei Dilia Leiter (D66). "Hij moet oprecht afstand nemen van het onnoemelijke leed dat hij mensen heeft aangedaan." De PvdA-fractie beraadt zich nog op een standpunt. Raadslid John Oomkes pleit net als anderen op persoonlijke titel dat er een aanvullend onderzoek naar de stadsdichter moet komen.

Artistieke gronden

Haarlem organiseert het stadsdichterschap met bibliotheek Zuid-Kennemerland. Directeur Roxanne van Acker laat weten dat de benoemingscommissie van de stadsdichter niet alle uitlatingen van Insayno kende. "De leden wisten van zijn activistische achtergrond. Maar niet in die mate zoals het nu via social media naar buiten komt. Het is de taak ook niet van leden om dat te onderzoeken. Op artistieke gronden is deze keuze gemaakt." Van Acker roept onder andere de politiek op nu het hoofd koel te houden en ook met Insayno in gesprek te blijven.