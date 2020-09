Nieuwe stadsdichter laat Haarlem uit schaduw van Amsterdam stappen

'Zusje van de hoofdstad is een lofzang in woord en beeld op Haarlem, dat de hoofdstad van Noord-Holland is, maar vaak wordt gezien als kleine zusje van die andere hoofdstad: Amsterdam. Osenga laat Haarlem met het gedicht uit de schaduw van Amsterdam stappen.

De gemeente Haarlem meldt in een reactie dat ze heeft gekozen voor een stadsdichterschap dat ruimte geeft aan nieuwe invloeden, over de traditionele grenzen van literaire genres heen.

De benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem in haar aanbeveling: “De commissie Stadsdichter heeft zich gebogen over vijftig veelzijdige inzendingen. Van keurig rijmende sonnetten tot spoken word – van vrij vers tot typografische experimenten: het is allemaal in hoge kwaliteit aanwezig in de Haarlemse poëzie. In Darryl Danchelo Osenga heeft de commissie een taal- en voordrachtskunstenaar gevonden die het stadsdichterschap een nieuwe richting zal geven. De liefde voor taal en voor de stad Haarlem spatten van zijn gedichten af. Osenga geeft een maatschappelijke invulling aan zijn dichterschap en beziet de stad vanuit een relatief nieuw perspectief. De commissie is ervan overtuigd dat hij Haarlem – héél Haarlem – poëtisch op de kaart zal zetten."

Haarlem-Noord

Darryl Danchelo Osenga (1987) is geboren in Amsterdam, groeide op in Haarlem-Schalkwijk en woont nu in Haarlem-Noord. Onder zijn artiestennaam ‘Insayno’ is hij sinds 2014 actief als spokenword-artiest, rapper, dichter en produceert hij video’s. Onder zijn eigen naam geeft hij als medewerker van Stichting ‘Ik ben Wij' workshops en trainingen op onder meer scholen.

Op woensdagavond 21 oktober presenteert Osenga zich via een livestream aan Haarlem. Ook krijgt hij dan de stadsdichtersring in bruikleen: hét startschot voor het stadsdichterschap voor de periode tot en met september 2022.