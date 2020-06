Haarlem zoekt stadsdichter: wie schrijft toegankelijke poëzie over de stad?

Voor de komende twee jaar - vanaf september - laat de nieuwe stadsdichter minimaal zes keer per jaar zijn of haar poëtische licht schijnen op bijvoorbeeld memorabele of actuele gebeurtenissen in de stad. Eind deze maand komt er een oproep aan kandidaten om 3 gedichten, een cv en een korte motivatie te sturen.

Een commissie gaat de ingezonden werken beoordelen. Daarin zitten voorzitter Jaap Lampe (voormalig directeur Stadsschouwburg en Philharmonie), Bertram Mourits (hoofd Collecties bij het Literatuurmuseum en freelance redacteur poëzie), Joel Labadie-Cortes en Lorenzo Labadie-Cortes van Dos Hermanos (rappers, zij hebben samen 1 stem), Joshua Baumgarten (dichter, spoken word-artiest), Martine Haasnoot (docent Nederlands op het Stedelijk Gymnasium Haarlem), Asis Aynan (schrijver en docent) en Joni Zwart (literair producent, redacteur, vertaler,

coach).

Toegankelijke poëzie

De stadsdichter is literair ambassadeur van de stad, commentator en

bruggenbouwer voor de stad en interesseert Haarlemmers op een toegankelijke wijze voor poëzie, zo luidt de opdracht. Er is een aantal regels waaraan een stadsdichter moet voldoen. Hij of zij is minstens 18 jaar oud, schrijft in de Nederlandse taal, woont in Haarlem of heeft een binding met de stad, de gedichten getuigen van vakmanschap, de stadsgedichten moeten een breed publiek aanspreken en de stadsdichter weet de gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen.