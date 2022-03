Expeditie Noord-Holland: "Aardappelchippies op 'n blok hout, dat is heel culinair hé?"

Astrid verkoopt zelf op haar erf ook aardappelen. "Ik kan met streekproducten aan de consument goed kan vertellen waar hun eten vandaan komt. Dat we dat weer leren, want in de supermarkt is heel veel aanbod, maar er worden prachtige producten in Nederland geproduceerd en dat moeten we meer waarderen."

We vinden het met z'n allen steeds belangrijker dat ons voedsel gezond is en duurzaam wordt geproduceerd. Astrid Francis is aardappelteler in de Beemster en Ayoub ontmoet de beroemde en beruchte onderneemster graag. Francis kreeg landelijke bekendheid toen ze 6.000 kilo aardappelen op de stoep van het hoofdkantoor van supermarkt Deen stortte.

Monique Ravenstein in Zwaagdijk doet er in haar supermarkt alles aan zodat we als klanten bewustere keuzes maken. De eigenaar laat bijvoorbeeld zien hoeveel suiker er in verschillende soorten chocolademelk zit. "Dat is schrikken hé? We hebben vaak geen idee meer wat er in onze producten zit als klanten, en we laten elke week een productgroep zien. Hoeveel suiker, vet, zout er in zit? Dan mag de consument zelf kiezen of ze het wel of niet gaan kopen. Uiteindelijk bepaalt de consument wat we wel of niet verkopen. Op deze manier kan je er enige sturing aangeven."

Zeewier

Ravenstein verkoopt ook veel streekproducten uit onder meer Purmerend, de Beemster en Zwaagdijk. "Ik wil dat mijn consument snapt waar ons voedsel vandaan komt. Dat ze snappen wat voor liefde er in wordt gestoken door de producent."

Op Texel bezoekt Ayoub een hotel-restaurant. De chef gebruikt zoveel mogelijk Texelse lokale producten zoals oesters en zeewier. Ayoub mag het zelf gaan rapen. Terwijl hij zeewier plukt. "We hebben dit net geplukt. Is dit vers?" Valerie Jongeneel, eigenaar van Op Oost reageert geduldig: "Ja, verser krijg je het niet. In het kookatelier maken we hier de mooiste gerechtjes van. Eerlijker krijg je het niet, want waarom zouden we het inkopen als het hier in de natuur zo wordt aangeboden."

Aardappelchippies

Natuurlijk mag boer Ayoub het zeewier ook proeven nadat chef Joram er met veel liefde aan heeft gewerkt en er een prachtcreatie ligt te pronken op het bord. De jonge boer kijkt er nuchter naar: "Aardappelchippies op 'n blok hout, heel culinair hé?" Als Ayoub het eenmaal proeft, is hij onder de indruk. "Die mayonaise, is wel lekker man!"