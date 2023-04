Ouderenbond maakt zich zorgen om venijnige babbeltrucs: 'Opeens in je woonkamer'

Ouderenbond ANBO maakt zich druk om babbeltrucs bij senioren die daardoor gedupeerd kunnen worden voor duizenden euro's. "Iemand die voor je deur staat voor controle van bijvoorbeeld de rookmelder, is niet altijd degene die hij zegt te zijn." Deze week werd poging tot oplichting door een babbeltruc in Amsterdam gelukkig voorkomen door oplettendheid van een 71-jarige vrouw.

Vorige week nog is een 91-jarige mevrouw in Amsterdam het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Dit keer ging het niet om een bankpas, maar wel om andere waardevolle spullen. De man nam haar sieraden mee.

"Ze verzinnen steeds iets nieuws", reageert ook politie-eenheid Amsterdam. "De ene keer komen ze voor de meterkast, de andere keer komen ze het huis schoonmaken."

Ook in de rest van de provincie is het steeds meer raak. "Een door in het oog", zegt de politie. "Waakzaamheid is echt belangrijk. Iedereen weet inmiddels wel dat babbeltrucs aan de orde van de dag zijn. Helaas zijn senioren hierbij een makkelijker doelwit. Erg verdrietig.