Oostzaanse (77) voelt nattigheid na belletje van 'bankmedewerker': twee mannen opgepakt

Twee mannen van 20 en 27 jaar zijn gisteren opgepakt voor een poging van bankhelpdeskfraude bij een 77-jarige vrouw. De bejaarde Oostzaanse vertrouwde het belletje niet en seinde de politie in.

De 77-jarige kreeg gistermiddag een telefoontje van een vrouw die zich voordeed als bankmedewerker. Zij legde de bejaarde vrouw uit dat oplichters het op haar gemunt hadden, maar dat de bank de oplichting had voorkomen. De beller meende dat de bankpas van de vrouw het niet meer deed, daarom zou ze een bankmedewerker sturen die de pasjes zou vervangen. Een paar minuten later stond er al een zogenaamde bankmedewerker voor de deur om haar bankpas met bijbehorende pincode te halen.

De bejaarde vrouw had tijdens het telefoongesprek door dat er iets niet klopte en schakelde de politie in. Op het moment dat de 'bankmedewerker' voor de deur stond deed niet de bewoner open, maar de politie. De agenten hebben vervolgens een 20-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats aangehouden.

Na deze aanhouding ging de auto waarmee de 20-jarige verdachte was gekomen, er vandoor. Andere agenten blokkeerden de weg van de auto waardoor de bestuurder, een 27-jarige Amsterdammer, ook werd gearresteerd.

De twee verdachten zitten vast en worden gehoord.