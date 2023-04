Mislukte oplichtpoging: 71-jarige vrouw lapt jonge 'bankmedewerker' erbij

Een 20-jarige Amsterdammer is op maandag 17 april op heterdaad betrapt tijdens een poging van het stelen van een bankpas. Het beoogde slachtoffer, een 71-jarige vrouw uit de Amsterdamse Jordaan, werd eerder op de dag gebeld door een zogenaamde bankmedewerker met de mededeling dat hij haar bankpas zou komen ophalen. De vrouw vertrouwde de boel niet en schakelde de politie in.

Ze zou de volgende dag een nieuwe pas toegestuurd krijgen, nadat de 'bankmedewerker' haar oude was komen ophalen, was het verhaal van deze oplichter. Hij belde maandag rond 15.30 uur op om een afspraak te maken waarbij de mevrouw haar pinpas moest overhandigen in een envelop. Zij deed de oplichter geloven dat zij in zijn truc trapt en stemde toe, maar belde ook gelijk de politie.

Tijdens een tweede belletje om 19.15 uur gaf de oplichter de vrouw een code, die ze kon vragen aan de 'medewerker' die die avond zou aanbellen, zodat ze zeker wist dat die te vertrouwen was. Ruim een uur later werd er bij het beoogde slachtoffer aangebeld door een jongeman die inderdaad de juiste code noemde. De vrouw gaf een envelop − haar bankpas zat daar niet écht in − die de jongeman in zijn broek stopte. Hij wenste de vrouw een fijne avond en liep weg.

Agent geduwd

Ondertussen stonden agenten in burger al opgesteld rondom de woning. Zij hielden de jongeman op heterdaad aan. De verdachte verzette zich en duwde een agent op de grond. Uiteindelijk wist een collega hem in de boeien te slaan.