Hoe herken je een babbeltruc? Maar belangrijker nog: hoe voorkom je het?

Diefstal door een babbeltruc komt vaak voor en voornamelijk bij ouderen. Onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Eenmaal binnen stelen zij geld of andere waardevolle bezittingen.

Ogenschijnlijk betrouwbaar

Bij babbeltrucs gaan criminelen erg geraffineerd te werk. Zo spreken ze (vaak oudere) mensen via de telefoon of komen ze aan de deur. Daarbij ogen ze vaak betrouwbaar. Ze kunnen contact maken met onschuldige vragen waarbij ze aangeven van de thuiszorg te zijn, of ze vragen of hun kind even naar het toilet mag. Het kan bijvoorbeeld ook dat ze je op straat aanspreken over een alledaags onderwerp. Bijvoorbeeld dat iemand eerder iets op straat is verloren, wat vaak helemaal niet is gebeurd.

Omdat het aantal babbeltrucs de afgelopen jaren fors toe is genomen, startte het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder al de speciale campagne 'Maak het ze niet te makkelijk'. Daar worden tips gegeven wat betreft het alert zijn op- en voorkomen van een babbeltruc.