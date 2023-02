Meerdere bejaarde Amstelveners opgelicht: 'Geven in goed vertrouwen sieraden mee'

Dat meldt een Amstelveense wijkagent in een Instagram story. Van in ieder geval één van de gedupeerden heeft hij met een collega gisteren de aangifte opgenomen.

"Dan komt er iemand van de bank of de fraudehelpdesk, en die komt de bankpas ophalen of sieraden veiligstellen", legt de wijkagent de werkwijze van de oplichters uit. "Omdat er een inbraak komt, of omdat er is ingebroken op de bankgegevens van de bewoner."

'Trieste zaak'

De wijkagent noemt de oplichting 'een hele trieste zaak': "Mensen die al hun sieraden weggeven, en denken dat ze dat in vertrouwen doen, aan een bankmedewerker of iemand van de fraudehelpdesk."

Hoeveel bewoners van de Zeelandiahoeve zijn gedupeerd, en voor welk bedrag zij zijn opgelicht, kan de politie niet zeggen. Wel zegt een Westwijkse tegen NH Nieuws dat het niet de eerste keer is. "Ik weet dat ze meer bezig zijn in de buurt hier."

Pamflet

In de seniorenflats aan de Zeelandiahoeve hangt al enige tijd een pamflet van de politie waarmee bewoners gewaarschuwd wordt voor malafide praktijken.