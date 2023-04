Verkoopverbod alcohol inzetbaar bij risicowedstrijden AZ: geen kratten bier Alkmaar in

Indrinken met kratjes bier is er straks bij sommige risicowedstrijden niet meer bij in en om het centrum van Alkmaar. Gisteravond stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om een verkoopverbod van alcohol tijdens bepaalde (Europese) risicoduels van AZ mogelijk te maken.

Het verbod geldt voor supermarkten, niet voor slijterijen, en is vergelijkbaar met het verkoopverbod zoals sinds 2013 geldt tijdens Koningsnacht- en dag, in bepaalde delen van Alkmaar.

"Het gaat niet om een alcoholverbod of drooglegging", stelde burgemeester Anja Schouten eerder. "We willen hiermee voorkomen dat kratjes bier, glas of flessen worden meegenomen naar drukke gebieden in de stad, zodat er geen extra drankmisbruik, gevaarlijke situaties of verwondingen ontstaan. Iedereen kan op Koningsdag een biertje drinken bij cafés of festivals."

Risicowedstrijden

En het verbod kan nu dus ook rond voetbalwedstrijden worden ingezet, maar het geldt niet standaard voor elk risicoduel. Voor elke wedstrijd wordt een risicoanalyse gemaakt, legt de burgemeester in een memo uit aan de raad, om zo eerdere onduidelijkheid over 'wat dan een risicowedstrijd is', weg te nemen.

Na analyse van de thuis- en uitsupporters, de belangen van de wedstrijd, speeltijdstip en mogelijke andere activiteiten in de gemeente, bepaalt de Driehoek - burgemeester, politie en Openbaar Ministerie - of het een risicoduel is en wat voor maatregelen er nodig zijn.

Veilig en gezellig

Denk daarbij aan vervoersregelingen (buscombi), gebiedsverboden, een alcoholverbod in het stadion, minder supporters, of ingrijpendere maatregelen zoals het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied of noodbevel, aldus Schouten in haar memo.

Bij de meeste risicoduels in het stadion van AZ kan worden volstaan met een buscombi. Maar bij sommige wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Europese clubs, kan meer nodig zijn om de stad veilig en gezellig te houden, wanneer grote groepen supporters hier naartoe komen.

Het tijdelijk stopzetten van de verkoop van alcohol door supermarkten kan nu dus ook ingezet worden door de burgemeester. Ze belooft de gemeenteraad vooraf te informeren wanneer ingrijpende maatregelen, zoals de alcoholverordening, voor risicoduels worden toegepast.