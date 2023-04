Verkoopverbod alcohol tijdens Koningsdag mogelijk ook bij risicowedstrijden in Alkmaar

Tijdens risicowedstrijden van AZ kan er mogelijk geen drank meer gekocht worden in supermarkten. Burgemeester Anja Schouten stelt voor om de alcoholverordening daarmee uit te breiden. Het gaat om een vergelijkbaar verkoopverbod zoals sinds 2013 geldt tijdens Koningsnacht- en dag, in bepaalde delen van Alkmaar.

Het verkoopverbod voor alcohol is bedoeld voor supermarkten in de binnenstad, de Spoorbuurt en op Overstad. "We willen daarmee voorkomen dat kratten bier die daar gekocht worden, worden meegenomen naar drukke gebieden in de stad tijdens Koningsdag", licht burgemeester Schouten toe tijdens de commissievergadering vanavond.

Geen drooglegging

"Het is nadrukkelijk geen drooglegging of alcoholverbod, maar we willen met het verkoopverbod zorgen dat er geen extra drankmisbruik, gevaarlijke situaties of verwondingen ontstaan door meegebrachte kratten, glas of flessen." Het verbod geldt niet voor slijterijen.

Volgens de burgemeester werken de supermarkten in de aangewezen gebieden al jaren zonder problemen mee en blijkt uit evaluaties van onder meer de politie dat het verbod werkt. "Maar iedereen kan gewoon op Koningsdag in Alkmaar een biertje drinken bij de cafés, festivals en op evenemententerreinen."

Risicoduels

De burgemeester vraagt de raad nu ook om het verkoopverbod ook in te kunnen zetten tijdens risicovolle voetbalwedstrijden. "De driehoek - burgemeester, politie en Openbaar Ministerie - bepaalt wat een risicoduel is. Denk hierbij aan Europese wedstrijden waardoor er grote groepen supporters naar Alkmaar komen."

"Het gaat dan niet om risicoduels waarvoor een buscombi geldt", probeerde de burgemeester het verschil in risicowedstrijden te duiden. "Dan tref je, als nodig, maatregelen in en om het stadion." Zoals bijvoorbeeld in 2021 gebeurde nadat hooligans het veld bestormden.

"Maar denk bijvoorbeeld aan de Dundee-fans die naar de stad kwamen. Toen had ik die bevoegdheid niet, en heeft de wijkagent de supermarkten in de buurt gevraagd geen drank te verkopen. Daar is toen gehoor aan gegeven, maar dit zien we graag in de verordening geregeld."

Op het nippertje verlengd

Het verkoopverbod rondom Koningsdag voor detailhandel bleek overigens na 27 april vorig jaar verlopen. "Tijdens de voorbereidingen voor Koningsdag kwamen we er plots achter dat de verordening vernieuwd moet worden", gaf burgemeester Schouten als reden waarom het niet eerder op de agenda stond.

Volgende week, op het nippertje dus, wordt het voorstel om het verkoopverbod te verlengen behandeld in de raad. Een aantal partijen gaf aan nog aanvullende informatie te wensen over 'wat dan precies een risicowedstrijd is'. Tijdens de raadsvergadering op 20 april is het voorstel vooralsnog geen hamerstuk, maar er lijkt een meerderheid die de verordening steunt.