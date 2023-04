Zaanse tieners die mogelijk met andermans telefoon dreigden met schoolshooting komen vrij

Al snel wordt een jongen (14) uit Zaandam opgepakt. "Ze hebbend de verkeerde", liet zijn advocaat al weten aan NH . Afgelopen week maakt het Openbaar Ministerie bekend dat ze inderdaad denkt dat hij onschuldig is en zijn telefoon(gegevens) oneigenlijk is gebruikt om dreigementen te versturen, zogenoemd spoofing,

Ook de basisschool in de buurt van Pascal Zuid ging op 4 april dicht. "De hele school gaat naar de kanker, mensen die op de grond liggen met bloed op hun, vooral jullie docenten haha, wordt de ergste dag van je leven, let op. Groet, je beste vriend", is te lezen in de vermoedelijke mail waarvan online printscreens rondgaan.

VMBO Pascal Zuid, aan het randje van de wijk Poelenburg in Zaandam, sluit twee weken geleden haar deuren, omdat leraren een mail met zeer dreigende tekst hadden ontvangen. In de bijlage zat een foto van een wapen met een briefje met de schoolnaam erop.

"De rechtbank heeft gelukkig besloten om, ook in lijn met het advies van de Raad van de Kinderbescherming, mijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten. Het onderzoek loopt nog in volle omvang en dat wachten we rustig af. Hij verleent daar alle medewerking aan."

Hij gaat verder niet inhoudelijk in op vragen zoals of de jongen leerling is van Pascal Zuid. Ook niet op de vraag waarom een langer voorarrest zijn cliënt had geschaad. De advocaat van de andere verdachte van vijftien jaar was op moment van publicatie nog niet bereikbaar voor commentaar.

Toezicht jeugdreclassering

Het onderzoek naar de bedreigingen loopt nog volop. De verdachte jongens moeten zich tijdens de schorsing van hun gevangenhouding aan strenge voorwaarden houden, zoals op komen dagen als de politie of justitie daarom vraagt, zich aan het onderwijsrooster houden en aan regels over online gedragingen. Zo mogen ze alleen voor schoolzaken op internet.

Daarnaast moesten ze meewerken met een persoonlijkheidsonderzoek en eventuele behandeling, mogen de verdachten elkaar niet spreken en moet het tweetal aanwezig zijn bij de inhoudelijk behandeling van de strafzaak.

Wanneer die dient, is nog niet duidelijk. Tot die tijd staan de jongens onder toezicht van de jeugdreclassering. Het Openbaar Ministerie is om een reactie gevraagd om de vrijlating van de jongens.