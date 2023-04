Zaandamse jongens langer vast voor sturen dreigmail naar middelbare school

In de mail van maandag 3 april stond dat het Pascal Zuid, aan de rand van de wijk Poelenburg, 'naar de kanker gaat' en er zouden bebloede mensen op de grond liggen. Dit wordt de ergste dag van je leven, aldus het bericht, waarvan online foto's rondgaan.

De eerste opgepakte verdachte, een minderjarige uit Zaandam, werd al snel vrijgelaten en is nu ook niet meer verdachte. Maar twee anderen, ook jonger dan achttien en uit Zaandam, zijn gehoord door de politie en vandaag door de rechter in bewaring gesteld voor twee weken.

Beperkingen

Er gelden nog steeds zogeheten beperkingen. Dat houdt in dat het tweetal geen contact mag hebben met de buitenwereld. Ook advocaten laten in dat stadium niets los over de zaken van hun cliënt. Of de Zaandammers leerlingen zijn van de middelbare school blijft dus onduidelijk.

Het Openbaar Ministerie laat aan NH weten vanwege de jonge leeftijd van de verdachten verder ook uitspraken te doen.

In het algemeen brengen verdachten de eerste dagen door in een politiecel en zouden ze nu naar een huis van bewaring gaan, vermoedelijk in een jeugdinstelling. Over twee weken wordt opnieuw gekeken of er bewijs is om de jongens langer vast te houden.