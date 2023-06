Vader én manager tegelijk: de bijzondere band tussen zanger Antoon en Justus Verkerk

Vader zijn en manager tegelijk. Het is voor Justus Verkerk uit Midwoud - vader van zanger en producer Antoon - de normaalste zaak van de wereld. Talloze kilometers over de Nederlandse wegen en het verlies van zijn vrouw bracht de twee nóg dichter bij elkaar.

Hij poseert gewillig voor de fotografen, samen met zijn moeder, Antoon zelf en zijn twee dochters, Anneleen en Josefien. De film is misschien wel de kroon op zijn werk als vader. Hij herkent al vroeg het muzikale talent van zijn zoon en steunt hem hier actief in. "Vergeet niet dat hij altijd keihard voor dit succes heeft gewerkt. We gingen samen het hele land door vanaf het moment dat hij werd geboekt als DJ. Ik ging altijd mee. Dat begon al toen hij 13 jaar was."

Stralende gezichten op een rode loper in Amsterdam, op een zondagavond in april. Bij hoofdrolspeler Tijn Verkerk (Antoon) - wiens film Engel in première ging - maar ook bij zijn vader, Justus. Niet geheel toevallig bedenker en producent van de documentaire én manager van de bejubelde artiest, die in december nog twee keer de Ziggo Dome uitverkocht. "Dit is een heel bijzondere avond."

Later volgen er zware jaren voor de familie Verkerk. De vrouw van Justus en moeder van Tijn (Antoon) - Heleen - sterft in 2020, na een ziekbed. Juist op het moment dat Antoon voor een nationale doorbraak staat. Justus zegt daarover in de film: "Zijn leven ging aan de ene kant in een stroomversnelling en aan de andere kant had je een harde stop."

Ook op de rode loper in Amsterdam komt zijn moeder ter sprake - uiteraard. "Natuurlijk is het gemis groot. Ik had liever mijn moeder nog gehad in plaats van die carrière", zegt Antoon tegen de draaiende camera van RTL Boulevard.

Familie en vrienden

Want gouden platen en een uitverkochte Ziggo Dome zijn leuk, maar bij Antoon voeren familie en vrienden altijd de boventoon. De groep mensen die voor zijn doorbraak dicht bij hem stond, staat dat nog steeds. "Familie is voor mij de belangrijkste factor in het leven. Ik ben heel blij dat ze er zijn en dat ze soms zeggen dat ik mijn mond moet houden", zegt hij met een glimlach. Dan, serieuzer: "Dit avontuur is heel erg leuk, maar het is vooral heel erg leuk om het samen te doen met mijn vrienden en mijn vader."

Want Justus staat altijd om hem heen. Niet alleen als vader, maar ook als manager. Antoon verzorgt het artistieke gedeelte, Justus regelt de rest. Het zorgt voor een bijzondere en hechte band. "Wij weten precies wanneer iets zakelijks is en wanneer niet. Aan de eettafel kan het over 'de zaak' gaan, maar een moment later kunnen we net zo makkelijk weer met elkaar lachen. Die scheiding tussen werk en privé kunnen we goed maken."